Carro elétrico mais barato do Brasil, Kwid E-Tech muda mirando Dolphin Mini

O que mais chama atenção no novo Kwid elétrico é o exterior, que ficou irreconhecível na dianteira e na traseira.

Atrás, o modelo ganhou novas lanternas em LED, com design geométrico unido por uma faixa horizontal em preto.

Na frente, segue a divisão entre faróis embaixo e DRLs em cima, mas as luzes também adotam estilo "quadradão" e futurista. Todas as luzes dianteiras também são em LED.

Dimensões seguem inalteradas; porta-malas tem 290 litros Imagem: Divulgação

Por mais que portas e outras seções da carroceria sigam inalteradas, o novo Kwid E-Tech se aproxima do estilo de outros Renault e Dacia mais novos, graças aos para-choques da nova versão, que também reforçam as linhas anguladas.

Interior transformado