Carro elétrico mais barato do Brasil, Kwid E-Tech muda mirando Dolphin Mini
A Renault apresentou hoje o novo Renault Kwid E-Tech, versão elétrica do hatch compacto, que manteve o preço de R$ 90.990 e é o carro a baterias mais barato do Brasil.
Para ficar mais competitivo frente ao BYD Dolphin Mini, que é mais caro, com preço promocional de R$ 119.990, mas é o elétrico mais vendido do Brasil, o modelo da marca francesa passou por atualizações significativas por dentro e por fora.
O que mudou
O que mais chama atenção no novo Kwid elétrico é o exterior, que ficou irreconhecível na dianteira e na traseira.
Atrás, o modelo ganhou novas lanternas em LED, com design geométrico unido por uma faixa horizontal em preto.
Na frente, segue a divisão entre faróis embaixo e DRLs em cima, mas as luzes também adotam estilo "quadradão" e futurista. Todas as luzes dianteiras também são em LED.
Por mais que portas e outras seções da carroceria sigam inalteradas, o novo Kwid E-Tech se aproxima do estilo de outros Renault e Dacia mais novos, graças aos para-choques da nova versão, que também reforçam as linhas anguladas.
Interior transformado
Para o motorista, as mudanças que realmente importam são internas.
Dentre elas, o Kwid E-Tech ganhou quadro de instrumentos digital de sete polegadas, que substitui o antigo velocímetro, criticado pela exibição simplória das informações.
Outra tela que estreia é a da central multimídia flutuante de dez polegadas, 60% maior e com melhor qualidade de imagem, além de compatível com Android Auto e Apple Carplay sem fio.
Sob a multimídia, há novas saídas e controles redesenhados do ar-condicionado. Além disso, o console central foi remodelado para ampliar o espaço interno, com porta-objetos que totalizam 33 litros e novo seletor de marcha.
A lista de equipamentos ainda inclui câmera de ré e novo pacote ADAS, com controle de cruzeiro não-adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro.
O novo Kwid também é equipado com seis airbags de série.
O que não muda é o motor elétrico de 65 cv com baterias que rendem alcance de 180 km sem parada para recarga, segundo números do Inmetro.
E o Kwid flex?
Segundo os executivos da Renault, o Kwid 1.0 também receberá suas atualizações.
Essas, entretanto, não devem ser idênticas ao que foi aplicado no modelo elétrico.
De acordo com a marca, os modelos têm públicos cada vez mais distintos, de forma que a estratégias de atualização de ambos são desenvolvidas de forma autônoma.
