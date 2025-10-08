Como é o Rolls-Royce de R$ 9 mi apreendido na casa de Nelson Willians

Como é o Rolls-Royce Phantom

Equipado com motor V12 de 571 cv, o Phantom poderia se destacar pela performance em si. Entretanto, esse é um aspecto até coadjuvante se comparado ao foco no luxo e personalização. Na hora da encomenda, por exemplo, os artesão da Rolls-Royce chegam a pesquisar a vida do comprador, a fim de criar pinturas e decorações que remetam à história do dono.

O cliente também ganha acesso a um aplicativo que, em tempo real, mostra o exemplar sendo finalizado na fábrica de Goodwood. É possível, via app, realizar alterações e manter contato com os engenheiros.

Portas, por exemplo, podem ser ornadas com ilustrações inéditas, preenchidas com ouro Imagem: Divulgação

No painel do Phantom, há a chamada Galeria: um espaço para que uma obra de arte única seja esculpida, a fim de ornar com o resto da decoração.

O teto da cabine utiliza mais de 2.000 cabos de fibra óptica, que formam um céu estrelado que ilumina o interior. A posição das estrelas não é aleatória e, normalmente, representa as constelações como eram vistas no dia e local de nascimento do dono.