Carros batidos: IA já define se seu veículo ainda tem solução após acidente

Os automóveis estão cada vez mais seguros e complexos, gerando um fenômeno em que menos pessoas são vítimas de acidentes e mais veículos têm perda total.

Para definir, dentre os veículos batidos, o que é sucata ou não, a inteligência artificial acabou sendo muito útil: as IAs já são capazes de analisar diversos parâmetros e definir, rapidamente, quais carros têm conserto e quais não.

É esse o caso da Copart, uma das maiores leiloeiras do mundo quando trata-se de automóveis sinistrados. A companhia reportou lucros recordes no último exercício financeiro, e seu CEO afirmou que a inteligência artificial está contribuindo na rotina da empresa como nunca.