Prejuízo: de seguro a máquinas, Toyota vê desafios para reconstruir fábrica

A Toyota anunciou na última sexta-feira vai retomar gradualmente a produção de automóveis nas fábricas de Sorocaba e Indaiatuba, no interior de São Paulo, interrompida pelo temporal que destruiu no dia 22 de setembro a linha de produção de motores em Porto Feliz (SP).

Enquanto Corolla Cross e Corolla Sedan voltam a ser fabricados, inicialmente apenas nas versões híbridas, com motores importados do Japão, a unidade de Porto Feliz continua parada por tempo indeterminado. Relatos apontam que mais de 90% das instalações foram destruídas. Mas quanto vai custar para colocar a fábrica novamente em pé?

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Itu, que atende a região de Porto Feliz, a parte estrutural da fábrica "foi abalada e provavelmente o recinto terá de ser reconstruído totalmente". O sindicato explica, ainda, que a reconstrução deve ser planejada de maneira seriada e a previsão de retomada produtiva total fica apenas para 2026.