Piloto de drift ilegal na Imigrantes foi estrela da Netflix e multicampeão
Em meados de setembro, o piloto de drift Diego Higa causou revolta em ciclistas, após divulgar um vídeo em que faz manobras em uma ciclovia dentro de uma reserva ambiental.
Mas, apesar da ilegalidade cometida na estrada de manutenção da rodovia dos Imigrantes, Higa também acumula pontos altos na carreira. Entre eles, há premiações e participação em um reality show da Netflix.
Quem é Diego Higa
Nascido em 1997, Diego Higa afirmou, em entrevistas anteriores, ter começado sua carreira no kart, com cerca de 13 anos. A mudança para o drift ocorreu por influência do pai, que conheceu a modalidade durante o período em que viveu no Japão.
Com apenas 18 anos, conquistou o primeiro título da Super Drift Brasil. Higa ainda venceu a competição — uma das principais do Brasil na modalidade — por mais sete vezes.
Em outra disputa, o Campeonato Brasileiro de Drift, Diego Higa também foi tricampeão consecutivo, entre 2016 e 2019.
Tais resultados ajudaram-no a conquistar o prêmio Capacete de Ouro da Confederação Brasileira de Automobilismo em 2019. A honraria é concedida para os pilotos brasileiros que se destacaram esportivamente ou em termos de atuação em prol das corridas.
Também há registros de Diego Higa disputando a Fórmula Drift nos Estados Unidos. No ano passado, o piloto chegou a conquistar o terceiro lugar em uma das etapas.
Série na Netflix e escola própria
Em termos midiáticos, o piloto atingiu seu ápice em 2019, quando participou do reality show Hyperdrive, exibido pelo Netflix.
A série foi produzida pela atriz Charlize Theron e foi rodada durante três semanas, em uma fábrica abandonada nos Estados Unidos.
Diego Higa foi indicado após vencer uma seletiva brasileira e, nos duelos de drift do reality, acabou levando o título.
A cada fase avançada, uma quantia pingava na conta dos pilotos, com o grande prêmio oferecido após a final vencida por Diego. Ele não revelou valores.
"Esta foi a maior competição de drift já realizada no mundo, e é claro que o valor nem se compara ao das provas no Brasil", afirmou ao UOL Carros na época.
Com o prestígio e dinheiro obtidos, Higa decidiu investir na cultura do drift e abriu uma escola de manobras em Registro (SP). Além disso, também colabora na oficina da família em Santos (SP) e promove suas redes sociais.
Relembre o caso
Diego Higa publicou em seu Instagram, em 11 de setembro, um vídeo em que executa manobras de derrapagem a bordo de um Nissan 350Z Coupé.
O incidente ocorreu na rota Márcia Prado, que compõe a rede de estradas de apoio e manutenção da rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo (SP) a Santos (SP).
A via em questão só pode ser acessada por ciclistas e veículos oficiais. Além disso, compõe uma reserva ambiental que pode ser prejudicada pelo barulho de veículos esportivos, entre outros.
A divulgação do conteúdo na internet chamou atenção de ativistas, que protestaram contra o dano ambiental e risco à saúde de terceiros devido à exibição. O UOL Carros tentou contato com Higa, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.
