Piloto de drift ilegal na Imigrantes foi estrela da Netflix e multicampeão

Em meados de setembro, o piloto de drift Diego Higa causou revolta em ciclistas, após divulgar um vídeo em que faz manobras em uma ciclovia dentro de uma reserva ambiental.

Mas, apesar da ilegalidade cometida na estrada de manutenção da rodovia dos Imigrantes, Higa também acumula pontos altos na carreira. Entre eles, há premiações e participação em um reality show da Netflix.

Quem é Diego Higa

Nascido em 1997, Diego Higa afirmou, em entrevistas anteriores, ter começado sua carreira no kart, com cerca de 13 anos. A mudança para o drift ocorreu por influência do pai, que conheceu a modalidade durante o período em que viveu no Japão.