Perda total: quando é possível consertar carro 'condenado' pela seguradora

Essa impressão, no entanto, pode camuflar sérios danos em componentes internos, capazes de decretar a perda total. Vale ressaltar que o percentual é definido pela vistoria de perito da própria seguradora.

"Muitas vezes esse valor [de 75%] está relacionado às peças, motor e mão de obra, e é possível você trocar esses componentes", afirma.

Por outro, Colosio alerta que, quando há um dano que comprometa a estrutura do veículo, como colunas, teto ou algo que deforme a carroceria, não há nenhum jeito.

"Quando essas peças passarem por uma questão de segurança do veículo, aí não existe nenhum valor de 75%. É critério de não reparação".

E há alguns exemplos de perda total que não podem ser consertados. O primeiro é em capotamentos.

"Se deforma a estrutura do veículo, é impossível voltar ao normal. Mesmo soldando, trocando o teto, vai ter um dano que não é perceptível pelo cliente. Mas ele afeta a segurança e a dirigibilidade", diz o engenheiro da SAE.