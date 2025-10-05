BMW X7 perde potência, mas alia luxo e tecnologia para famílias grandes

Com interior refinado, suspensão a ar e uma lista extensa de equipamentos de série, o BMW X7 aposta em atributos de alto nível para justificar a compra mesmo com a mudança na motorização.

Por questões das regras de emissões, a opção M60i, com motor V8 que entrega 523 cv, deixa de ser ofertada no Brasil. Assim, a única a ser vendida por aqui passa a ser a de entrada: XDrive 40i, híbrido-leve que utiliza um motor 3.0 turbo de seis cilindros em linha, capaz de entregar 381 cv de potência e 540 Nm de torque, ligado a uma bateria de 78V. A transmissão segue a automática de oito marchas, trabalhando em conjunto com a tração integral.

Os valores também mudam: enquanto a M60i era vendida por R$ 1,3 milhões, a versão de entrada é comercializada por 'apenas' R$ 999.950. É o segundo BMW mais caro da gama, perdendo o primeiro lugar para o elétrico i3 (R$ 1.373.950).