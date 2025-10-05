BMW X7 perde potência, mas alia luxo e tecnologia para famílias grandes

Com interior refinado, suspensão a ar e uma lista extensa de equipamentos de série, o BMW X7 aposta em atributos de alto nível para justificar a compra mesmo com a mudança na motorização.
Por questões das regras de emissões, a opção M60i, com motor V8 que entrega 523 cv, deixa de ser ofertada no Brasil. Assim, a única a ser vendida por aqui passa a ser a de entrada: XDrive 40i, híbrido-leve que utiliza um motor 3.0 turbo de seis cilindros em linha, capaz de entregar 381 cv de potência e 540 Nm de torque, ligado a uma bateria de 78V. A transmissão segue a automática de oito marchas, trabalhando em conjunto com a tração integral.
Os valores também mudam: enquanto a M60i era vendida por R$ 1,3 milhões, a versão de entrada é comercializada por 'apenas' R$ 999.950. É o segundo BMW mais caro da gama, perdendo o primeiro lugar para o elétrico i3 (R$ 1.373.950).
De acordo com a BMW, o modelo vai de 0 a 100 km/h em 5,8s e a velocidade máxima é de 250 km/h. Na prática, o que percebemos no curto teste feito pela reportagem foi um SUV que ainda entrega uma condução que alia força e suavidade, mesmo em um veículo de grandes dimensões.
A suspensão a ar com amortecedores adaptativos está presente em todas as versões e pode ser complementada por eixos traseiros direcionais e barras estabilizadoras ativas. Esses recursos reduzem a rolagem da carroceria e garantem comportamento mais próximo ao de modelos menores, mesmo em curvas e falando de um carro de 5,1 m de comprimento, 2,0 m de largura e 3,1 m de entre-eixos.
O visual atualizado entrega novos faróis de LED divididos horizontalmente, semelhantes aos do i7, sendo que a DRL traz acabamento em cristais na parte superior. Traz ainda para-choques com entradas de ar esportivas e rodas diamantadas de 22 polegadas.
O conforto é outro ponto de destaque. Os bancos são revestidos por couro merino e contam com massagem e aquecimento. Da Rolls-Royce vem o teto solar panorâmico no estilo 'Sky Lounge'.
O painel do X7 é dominado por um conjunto digital curvo, que reúne duas telas: um quadro de instrumentos de 12,3 polegadas e uma central multimídia de 14,9 polegadas. O sistema pode ser controlado tanto pelo toque quanto pelo seletor giratório no console central.
A conectividade é garantida por recursos como wi-fi mediante assinatura, além da BMW Digital Key, que permite controlar funções do veículo por meio de aplicativo no celular. Além de trancar e destrancar o carro, o recurso permite acender faróis, ligar a ventilação e localizar o carro à distância.
A lista de equipamentos de série ainda inclui head-up display, ar-condicionado de cinco zonas, teto solar panorâmico, bancos dianteiros com ajustes elétricos e memória, assentos aquecidos e tampa do porta-malas com abertura elétrica. As portas com fechamento suave, carregador por indução e sistema de som premium Bowers & Wilkins com mais de 1.475W complementam a proposta de luxo.
No entanto, o X7 apresenta algumas limitações em espaço interno. Embora as duas primeiras fileiras ofereçam amplo conforto, o mesmo não ocorre para a terceira fileira, que ainda tem acesso dificultado pela lentidão dos comandos elétricos das poltronas intermediárias.
Com todos os assentos, a capacidade do porta-malas é bastante limitada, 300 litros. Com os bancos rebaixados, no entanto, chega a 750 ou 2.120 l, respectivamente usando os espaços da terceira e segunda fileira abaixadas.
Em termos de segurança, o SUV traz de série sistemas de assistência ao condutor como alerta de colisão frontal com frenagem automática, monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro e aviso de saída de faixa.
Quem busca mais tecnologia pode optar pelo pacote Driving Assistance Professional, que permite condução semiautônoma em determinadas situações. Para a linha 2025, o recurso recebeu uma atualização importante: agora é possível autorizar trocas de faixa apenas olhando para o retrovisor correspondente, dispensando o uso da seta, em velocidades de até 137 km/h quando as condições da via permitem.
Com isso, o BMW X7 segue como uma das opções mais equilibradas entre os SUVs de luxo grandes. Mesmo com a motorização menos potente e sem oferecer tanto espaço quanto alguns rivais, ainda possui boa performance combinada com eficiência, tecnologia embarcada e requinte, atendendo ao público que prioriza sofisticação sem abrir mão de prazer ao dirigir.
