Run flat: pneu que elimina estepe e roda 80 km furado vira dor de cabeça

Riscar a troca de pneus da lista de inconvenientes do dia a dia parece uma dádiva. São muitas as vantagens da tecnologia run flat, que permite continuar dirigindo por até 80 km mesmo com pneu furado e dispensa o estepe no porta-malas. Mas a novidade não se adapta às características das estradas brasileiras.

Anos atrás, o pecuarista Antônio Castro passou por momentos de tensão na BA-142, uma estrada com grande movimento de carros, mas poucos estabelecimentos comerciais, no interior da Bahia. O pneu de seu carro furou durante a madrugada, próximo a uma curva, e ele teve que parar com sua família para trocar.

"Quando surgiu a tecnologia run flat, achei que nunca mais passaria sufoco. Mas os problemas eram outros: como moro no interior, não há oficinas que mudam o pneu a 80 km da minha casa. Teria que chamar o guincho e percorrer cerca de 300 km. Percebi que seria mais problemático do que continuar com o pneu tradicional."