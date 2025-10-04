Piloto gera fúria de ciclistas após manobras em rota proibida na Imigrantes

Multicampeão de drift, o piloto Diego Higa virou pivô de uma polêmica ao utilizar uma rota de ciclistas, dentro de uma reserva ambiental, para executar manobras radicais. O incidente ocorreu na rota Márcia Prado, que compõe a rede de estradas de apoio e manutenção da rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo (SP) a Santos (SP).

A divulgação do conteúdo na internet chamou atenção de ativistas, que protestaram contra o dano ambiental e risco à saúde de terceiros devido à exibição. O UOL Carros tentou contato com Higa, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.

O que aconteceu

Higa publicou em seu Instagram, em 11 de setembro, um vídeo em que executa manobras de derrapagem a bordo de um Nissan 350Z Coupé, também utilizado por ele em competições como SuperDrift Brasil.