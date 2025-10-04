Piloto gera fúria de ciclistas após manobras em rota proibida na Imigrantes
Multicampeão de drift, o piloto Diego Higa virou pivô de uma polêmica ao utilizar uma rota de ciclistas, dentro de uma reserva ambiental, para executar manobras radicais. O incidente ocorreu na rota Márcia Prado, que compõe a rede de estradas de apoio e manutenção da rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo (SP) a Santos (SP).
A divulgação do conteúdo na internet chamou atenção de ativistas, que protestaram contra o dano ambiental e risco à saúde de terceiros devido à exibição. O UOL Carros tentou contato com Higa, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.
O que aconteceu
Higa publicou em seu Instagram, em 11 de setembro, um vídeo em que executa manobras de derrapagem a bordo de um Nissan 350Z Coupé, também utilizado por ele em competições como SuperDrift Brasil.
O esportivo japonês utiliza motor V6 de 280 cv, câmbio manual de seis marchas e tração traseira. Tais motivos fazem-no cultuado entre os entusiastas do drift.
As acrobacias aconteceram em um trecho da estrada de manutenção da rodovia dos Imigrantes, que é fechado para acesso de veículos comuns.
Além disso, a região compõe uma reserva ambiental, que também veta o acesso de veículos não-autorizados.
Questionada sobre o controle de acesso à rota, a Ecovias não se pronunciou.
Policiamento reforçado
O ato ganhou repercussão após denúncia da vereadora Renata Falzoni, que também é arquiteta urbanista e ativista dos direitos dos ciclistas. Ela afirma que o trecho específico compõe a rota cicloturística Márcia Prado, que promove a descida de bicicleta ao litoral através de um caminho que deveria ser seguro e livre do risco de atropelamento.
Por tratar-se de uma área em reserva ambiental, Falzoni também destacou o dano ao meio ambiente causado pelo barulho do motor e do pneus em derrapagem.
Segundo o governo estadual, as pistas de manutenção só podem ser utilizadas por veículos da concessionária Ecovias, viaturas policiais e outros carros oficiais.
Além do Nissan 350Z de Diego Higa, também havia uma caminhonete no local, onde ia a equipe de filmagem da produtora Owl Films.
UOL Carros ainda apurou que, mesmo no universo do drift, a publicação do vídeo gerou repercussão negativa. Isso porque as curvas da ciclorrota eram desejadas pelos praticantes da modalidade e, com a ampla divulgação do incidente, o policiamento foi reforçado no local.
O acesso indevido pode render autuação por trânsito "em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente", com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.
A prática de drift em locais não-autorizados pode gerar sete pontos na CNH, multa de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir e remoção do veículo.
Quem é Diego Higa
Piloto profissional desde os 13 anos, Higa é considerado um dos principais nomes do drift no Brasil. Conquistou mais de 38 troféus na carreira, entre eles o vice-campeonato mundial em 2016. Três anos depois, ganhou o prêmio Capacete de Ouro da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).
Em 2019, o piloto participou e venceu o reality show Hyperdrive, promovido pela Netflix. Na ocasião, utilizou um Ford Mustang V8 preparado. Ele ainda administra uma escola de drift em Santos (SP).
