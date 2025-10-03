Assine UOL
Carro abandonado: por que Prefeitura de SP cortou em 96% multa de R$ 25 mil

Eduardo Passos
Colaboração para o UOL
São Paulo tem pátios superlotados de veículos velhos e mais de 1.000 carros aguardando remoção das ruas
São Paulo tem pátios superlotados de veículos velhos e mais de 1.000 carros aguardando remoção das ruas Imagem: Divulgação

O município de São Paulo ficou famoso pelas regras duras para o abandono de veículos em vias públicas, que incluíam multa pesada a proprietários desses carros e a remoção do automóvel para um pátio.

Até meados de setembro, a penalidade para essa conduta era de R$ 25 mil, montante que muitas vezes superava o valor de mercado do próprio veículo.

Agora, a Prefeitura de São Paulo voltou atrás: a multa para quem abandona carros na rua foi reduzida em 96%, algo incomum quando se trata desse tipo de penalidade.

O que aconteceu

Multa altíssima fazia com que carros abandonados na rua ficassem abandonados nos pátios
Multa altíssima fazia com que carros abandonados na rua ficassem abandonados nos pátios Imagem: Divulgação

Por lei municipal, qualquer veículo parado no mesmo lugar por mais de cinco dias pode ser considerado como "abandonado", mesmo sem indícios de deterioração.

Em 2023, a multa para quem abandonava um carro no município encareceu: foi de R$ 20 mil para R$ 25 mil. Desde então, os pátios que recebem carros recolhidos por abandono ou outros motivos ficaram ainda mais cheios.

A solução encontrada pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi reduzir a multa de R$ 25 mil para R$ 929. A proposta foi aprovada pelos vereadores e virou lei no dia 18 de setembro.

Pátios lotados

Carros abandonados em pátio na Subprefeitura da Vila Mariana, na zona sul da cidade de São Paulo, em foto de 2020
Carros abandonados em pátio na Subprefeitura da Vila Mariana, na zona sul da cidade de São Paulo, em foto de 2020 Imagem: Divulgação
O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) estima que há mais de mil veículos abandonados, aguardando remoção nas vias públicas paulistanas. Segundo a administração do município, cerca de 90% dos veículos removidos são sucatas ou têm baixo valor comercial.

Logo, era mais vantajoso ao dono assumir a perda do bem do que pagar R$ 25 mil para reavê-lo, fora as taxas de custódia.

Consequentemente, os pátios municipais se encheram de carros, que são leiloados periodicamente.

No ano passado, um leilão de 141 automóveis abandonados levantou apenas R$ 76 mil - cerca de R$ 539 por carro.

"Os leilões não cobrem as despesas com guincho, diária de pátio, por exemplo. Não é vantajoso do ponto de vista econômico", disse a prefeitura na época.

Nem mesmo os bancos credores das dívidas dos clientes se interessam em resgatar o patrimônio. Fica para a cidade o castigo de ser a fiel depositária da falta de cidadania Prefeitura de São Paulo, acerca dos carros abandonados

O que diz a lei sobre remoção no município de SP

Prefeitura espera otimizar espaço dos pátios com mudança na lei
Prefeitura espera otimizar espaço dos pátios com mudança na lei Imagem: Divulgação

Como a lei que define o abandono se mantém, o prazo de cinco dias para caracterização do abandono permanece.

Normalmente, o proprietário é notificado da situação e tem mais cinco dias de prazo para retirar o veículo.

A remoção por abandono, entretanto, pode ocorrer antes desse prazo, caso o automóvel esteja obstruindo a via ou estear em local que ofereça risco à saúde ou à segurança.

Caso o veículo seja levado ao pátio, é necessário quitar todos os débitos para retirá-lo. Isso inclui a nova multa, diárias de pátio, taxas de guincho e eventuais multas, licenciamento e IPVA atrasados.

Caso o proprietário leve mais de 60 dias para resolver a situação, o veículo pode ser leiloado.

Segundo a prefeitura, o eventual esvaziamento dos pátios abrirá espaço para outras usos do solo. Entre eles, há a construção de moradias populares - recentemente ocorrida nos pátios da Lapa e da Mooca, onde havia 1.320 veículos.

