Carro abandonado: por que Prefeitura de SP cortou em 96% multa de R$ 25 mil

O município de São Paulo ficou famoso pelas regras duras para o abandono de veículos em vias públicas, que incluíam multa pesada a proprietários desses carros e a remoção do automóvel para um pátio.

Até meados de setembro, a penalidade para essa conduta era de R$ 25 mil, montante que muitas vezes superava o valor de mercado do próprio veículo.

Agora, a Prefeitura de São Paulo voltou atrás: a multa para quem abandona carros na rua foi reduzida em 96%, algo incomum quando se trata desse tipo de penalidade.