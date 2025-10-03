Ford Corcel Hatch raríssimo é resgatado do abandono e deve voltar à vida

Mesmo 45 anos depois, alguns carros despertam sentimentos em alguns brasileiros.
O do comerciante e colecionador Gustavo Xavier, dono do perfil @ggustavobrasil e com mais de 240 mil seguidores no Instagram, era um raríssimo Ford Corcel Hatch SR 1981. Era. Após muitos anos de procura, Xavier finalmente encontrou um exemplar do carro, extremamente raro, que talvez seja o único remanescente.
"Meu pai teve um Corcel II por quase 20 anos e que foi o carro da minha juventude, da adolescência e depois na fase adulta. Eu sempre tive apreço pela linha Corcel. E essa versão hatch, lançada no começo dos anos 1980, era o sonho de consumo da época", conta o comerciante e colecionador de Minas Gerais.
O Corcel hatch Souza Ramos (daí a sigla), era uma criação da SR Veículos Especiais, fundada em 1979 por Eduardo de Souza Ramos, filho de Gil de Souza Ramos, famoso pelas concessionárias Ford.
A empresa começou fabricando kits de personalização, grades, spoilers, bancos e rodas e ficou conhecida pela transformação de picapes. Em 1980, no entanto, mostrou seu primeiro carro: o Corcel Hatch.
Quem assinou o design foi ninguém menos do José Anísio Barbosa de Campos, mais conhecido como Anísio Campos. Fez mais de 15 projetos desde então, incluindo modelos icônicos como o esportivo Carcará e o pequeno Dacon 828. Nenhum deles, porém, ficou mais famoso do que o Puma GT, revelado no Salão do Automóvel de 1966.
O carro-base do Corcel Hatch foi a Belina - e não o Corcel sedã -, dizem, devido ao tamanho do tanque de combustível, 13 litros maior na perua.
A transformação, "feita a mão", como se dizia à época, era basicamente na parte traseira, com o corte de metade do teto e a substituição das colunas C por outras mais longas e inclinadas. A tampa da mala e o fechamento da parte de trás foram feitos em plástico reforçado com fibra de vidro.
O hatch ainda recebeu nova grade preta, quatro faróis retangulares e itens de carros mais caros, como bancos de couro, vidros elétricos, teto solar e ar-condicionado. O motor ficou inalterado. O quatro cilindros 1.6 aspirado refrigerado a água com 90 cv de potência e 13 kgfm torque. O câmbio era manual de cinco marchas.
"Era mais uma curiosidade da época. Havia um desejo reprimido por carros diferentes por causa do mercado fechado para importações. Quem tinha dinheiro partia para os fora de série", explica Felipe Bitu, especialista em carros antigos. A escolha por fazer um hatch também não foi por acaso, já que no final dos anos 1970 e no início dos 1980 era a carroceria que estava na moda.
Bitu estima que foram produzidos, no máximo, cinco exemplares do carro.
Oferta de R$ 50 mil
Xavier conta como foi a saga para encontrar o veículo.
"Eu já vinha procurando esse carro há muitos anos. Há cerca de uma década, em uma rede social, encontrei dois exemplares: um prata e o vermelho". Só que me disseram que o vermelho tinha ido para o desmanche", explica.
Recentemente, o Corcel foi fotografado em uma oficina na cidade de Uchôa, no interior de São Paulo, e a imagem foi postada em uma rede social. "Eu encontrei uma pessoa nessa cidade que sabia onde era o local e foi lá conversar com o mecânico", conta.
O carro estava na oficina para a retífica do motor. Gustavo entrou em contato com o filho do proprietário e conseguiu adquirir o carro. O colecionador, no entanto, não revela quanto pagou, mas diz que foi "muito caro para um Corcel velho, mas muito barato por ser, talvez, um único sobrevivente".
Publicações dá época diziam que a instalação de 1.000 m² em Diadema (SP), sede da empresa, produzia entre oito e 12 unidades por mês. Porém, especula-se que no final não chegou a cinco exemplares por ser muito caro. Esta versão custava o dobro de um Corcel convencional.
Agora a meta é restaurar. A carroceria sofreu com o tempo, mas a estrutura está boa. "Estou selecionando parceiros que possam fazer a restauração por etapas, mas vou fazer completa. A ideia é fazer funilaria, interior, suspensão e freios", conta Xavier.
O colecionador conta que a parte mais trabalhosa vai ser encontrar algumas peças originais, como os para-choques originais. "A grade, os faróis e o jogo de rodas já consegui", comemora. "Outros componentes, compartilhados com o Corcel 'comum', como lanternas, pneus e itens de acabamento não são fáceis de achar, mas dá para encontrar em diferentes carros", completa.
Xavier estima que o projeto deve levar alguns anos para ficar pronto e cita a dificuldade de encontrar informações e dados da época sobre o Corcel Hatch SR. O colecionador também revela que já tem interessados em comprar o automóvel no estado que está.
"Uma vez que o carro apareceu na rede social, a gente teve uma proposta de R$ 50 mil do jeito que ele está. É tentadora, é um bom valor, mas eu prefiro acompanhar a restauração por perto do que passar para uma outra pessoa que eu não sei se vai finalizar o projeto com o mesmo esmero que eu".
O comerciante e colecionador finaliza dizendo que o carro em si é mais importante que o dinheiro. "Eu quis resgatar a memória afetiva com a marca, com o modelo e a da minha família".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.