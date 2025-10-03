Ford Corcel Hatch raríssimo é resgatado do abandono e deve voltar à vida

"Eu já vinha procurando esse carro há muitos anos. Há cerca de uma década, em uma rede social, encontrei dois exemplares: um prata e o vermelho". Só que me disseram que o vermelho tinha ido para o desmanche", explica.

Recentemente, o Corcel foi fotografado em uma oficina na cidade de Uchôa, no interior de São Paulo, e a imagem foi postada em uma rede social. "Eu encontrei uma pessoa nessa cidade que sabia onde era o local e foi lá conversar com o mecânico", conta.

O carro estava na oficina para a retífica do motor. Gustavo entrou em contato com o filho do proprietário e conseguiu adquirir o carro. O colecionador, no entanto, não revela quanto pagou, mas diz que foi "muito caro para um Corcel velho, mas muito barato por ser, talvez, um único sobrevivente".

Imagem: Gustavo Xavier/Arquivo pessoal

Publicações dá época diziam que a instalação de 1.000 m² em Diadema (SP), sede da empresa, produzia entre oito e 12 unidades por mês. Porém, especula-se que no final não chegou a cinco exemplares por ser muito caro. Esta versão custava o dobro de um Corcel convencional.

Agora a meta é restaurar. A carroceria sofreu com o tempo, mas a estrutura está boa. "Estou selecionando parceiros que possam fazer a restauração por etapas, mas vou fazer completa. A ideia é fazer funilaria, interior, suspensão e freios", conta Xavier.