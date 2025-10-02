Assine UOL
Honda terá investimento bilionário para ampliar produção de motos no Brasil

Eduardo Passos
Colaboração para o UOL
Honda produziu 1,4 milhão de motos no Amazonas em 2024, mas isso já é pouco; montadora vai ampliar capacidade na fábrica de Manaus
Honda produziu 1,4 milhão de motos no Amazonas em 2024, mas isso já é pouco; montadora vai ampliar capacidade na fábrica de Manaus Imagem: Divulgação

A Honda anunciou hoje que irá expandir sua fábrica de motocicletas em Manaus (AM), que terá capacidade de produzir 1,6 milhão de motos por ano a partir de 2026.

O investimento de R$ 1,6 bilhão da montadora japonesa incluirá o lançamento de novos produtos, além de atualização de motos já vendidas e modernizações em seu parque industrial da Zona Franca de Manaus.

Inaugurada em 1976, a fábrica amazonense terá a capacidade ampliada já no ano que vem. No ano passado, 1,4 milhão de motos foram fabricadas no local.

Esse montante foi crucial para que a Honda liderasse, com folga, o mercado brasileiro de motos, do qual detém cerca de 68% dos emplacamentos.

De acordo com a marca japonesa, essa é a linha de montagem de motocicletas com a maior taxa de produção interna dos componentes no mundo.

Por conta disso, eventuais expansões refletem-se em contratações. No caso do novo investimento, serão 350 novos empregos criados.

Atualmente, já há cerca de 9 mil trabalhadores no local, que produz 20 modelos de motocicletas diferentes.

Vendas 'explodindo'

Montadora quer aproveita impulso da economia no mercado de motos
Montadora quer aproveita impulso da economia no mercado de motos Imagem: Divulgação
Na leitura da Honda, o mercado está em viés de crescimento, impulsionado pela demanda de meios de transportes ágeis e econômicas.

Algo que, na visão da japonesa, "continua a atrair os consumidores brasileiros para as motocicletas".

Segundo levantamento da Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares), o ano de 2025 deve ser o melhor do segmento em muito tempo. De janeiro a agosto, por exemplo, as 1.326.963 motos fabricadas no país representaram o melhor resultado desde 2011.

O reflexo também aparece nas vendas: os emplacamentos do período somaram 1.408.273 unidades - o melhor resultado da história.

Pesquisas de nossas associadas apontam que a utilização profissional representa somente 22% da motivação de compra. Em primeiro lugar vem a locomoção, seguido pelo lazer Marcos Bento, presidente da Abraciclo

As novas motos ainda serão anunciadas, mas a Honda reforça que são modelos com novidades em termos de economia de combustível, emissão de poluentes, recursos de segurança e conectividade.

