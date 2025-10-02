Honda terá investimento bilionário para ampliar produção de motos no Brasil

A Honda anunciou hoje que irá expandir sua fábrica de motocicletas em Manaus (AM), que terá capacidade de produzir 1,6 milhão de motos por ano a partir de 2026.

O investimento de R$ 1,6 bilhão da montadora japonesa incluirá o lançamento de novos produtos, além de atualização de motos já vendidas e modernizações em seu parque industrial da Zona Franca de Manaus.

Inaugurada em 1976, a fábrica amazonense terá a capacidade ampliada já no ano que vem. No ano passado, 1,4 milhão de motos foram fabricadas no local.