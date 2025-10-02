Chevrolet Onix 'fantasma' sai andando sozinho e é consumido pelas chamas

O que aconteceu

Na madrugada de 21 de setembro, o Chevrolet Onix modelo 2015 foi visto como se estivesse tentando dar a partida por conta própria.

Ao mesmo tempo que o barulho do motor de arranque era notável, o veículo também se movia aos poucos.

Segundo a imprensa local, o Onix atingiu o portão de uma agência bancária após subir a calçada. Em seguida, fumaça começou a sair do capô e logo o fogo consumiu o carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente controlou o incêndio. Não houve feridos e, até a última atualização, o dono do veículo não havia sido localizado.