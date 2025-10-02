Chevrolet Onix 'fantasma' sai andando sozinho e é consumido pelas chamas
A cidade de Porto Seguro (BA) se viu intrigada desde o fim de setembro, quando um Chevrolet Onix pegou fogo e começou a andar sozinho por uma das principais avenidas do destino turístico.
O incidente foi gravado por pessoas que passavam pelo local. Essas relataram, nas redes sociais, o susto ao notar um veículo vazio se arrastando pela rua antes de ser consumido pelas chamas.
O que aconteceu
Na madrugada de 21 de setembro, o Chevrolet Onix modelo 2015 foi visto como se estivesse tentando dar a partida por conta própria.
Ao mesmo tempo que o barulho do motor de arranque era notável, o veículo também se movia aos poucos.
Segundo a imprensa local, o Onix atingiu o portão de uma agência bancária após subir a calçada. Em seguida, fumaça começou a sair do capô e logo o fogo consumiu o carro.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente controlou o incêndio. Não houve feridos e, até a última atualização, o dono do veículo não havia sido localizado.
O que explica?
Apesar do aspecto sobrenatural, o problema do Chevrolet Onix é comum e tem a ver com o acionamento indevido do motor de arranque, responsável por ligar o carro. Segundo o engenheiro mecânico Renato Neves, uma das causas do fenômeno é o acionamento excessivo da chave na hora de dar a partida no veículo.
"Pode acontecer de o contato da ignição ficar preso, devido ao desgaste", explica.
De acordo com o especialista em manutenção veicular, caso o contato permaneça colado, é questão de tempo para que ocorra um curto-circuito — que explica a fumaça e o fogo.
Por fim, o movimento do carro também é explicado dentro da mesma causa: "caso o veículo esteja engrenado, ele vai sair andando".