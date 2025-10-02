Única no Brasil, Cybertruck blindada custou R$ 2 mi e exigiu forno gigante

O mercado de carros blindados deve bater recorde no Brasil em 2025 e fechar perto das 40 mil unidades. E um exemplar desse montante se destaca: a Tesla Cybertruck Cyberbeast. Importada de forma independente, a picape elétrica avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões é a única a ter proteção balística entre as mais de 20 que rodam no país.

O UOL Carros conferiu em primeira mão todo o processo. Spoiler: é complicado e caro. A responsável pela blindagem é a Carbon, líder do segmento no Brasil. A empresa espera fechar 2025 com 6.000 carros blindados — uma média de 500 a 600 modelos por mês. Em termos de comparação, a segunda colocada produz, no máximo, 150 unidades mensais.

Outro dado interessante é que desses quase 600 carros, 67% já são eletrificados. E mais uma curiosidade fica por conta do carro mais protegido pela companhia em 2025. Volvo? BMW? Nada disso. Toyota Corolla Cross.