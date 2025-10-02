Única no Brasil, Cybertruck blindada custou R$ 2 mi e exigiu forno gigante

O mercado de carros blindados deve bater recorde no Brasil em 2025 e fechar perto das 40 mil unidades. E um exemplar desse montante se destaca: a Tesla Cybertruck Cyberbeast. Importada de forma independente, a picape elétrica avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões é a única a ter proteção balística entre as mais de 20 que rodam no país.
O UOL Carros conferiu em primeira mão todo o processo. Spoiler: é complicado e caro. A responsável pela blindagem é a Carbon, líder do segmento no Brasil. A empresa espera fechar 2025 com 6.000 carros blindados — uma média de 500 a 600 modelos por mês. Em termos de comparação, a segunda colocada produz, no máximo, 150 unidades mensais.
Outro dado interessante é que desses quase 600 carros, 67% já são eletrificados. E mais uma curiosidade fica por conta do carro mais protegido pela companhia em 2025. Volvo? BMW? Nada disso. Toyota Corolla Cross.
Antes de começar o processo de blindagem da Cybertruck, a Carbon encontrou um "problema" logo de cara: a fabricação dos vidros blindados, em especial o do para-brisa. "Essa peça da Cybertruck equivale a duas vezes o para-brisas de um BMW X3", explica Cacá Mancebo, diretor de marketing da blindadora.
Para viabilizar a curvatura e sinterização deste componente, a companhia teve de desenvolver fornos específicos, 70% maiores que o padrão de mercado, só para caber o para-brisa. A instalação também é fora do comum. Enquanto os para-brisas de SUVs 'convencionais' têm ângulo de 25° ou mais, o da Cybertruck tem 18 °.
Outro ponto crítico foi a blindagem das partes opacas, como portas, colunas e teto, por exemplo. A empresa utilizou scanner 3D para projetar mantas e peças em Tensylon, material com resistência balística comparável ao do aço, mas 80% mais leve.
Trabalho de 60 dias
Além disso, teve de importar a caixa de ferramentas original da Tesla para acessar o sistema elétrico, desenergizar o veículo e realizar a desmontagem de forma segura. Ao mesmo tempo, era preciso colocar a Cybertruck em modo serviço e manter a carga da bateria para não descalibrar sistemas eletrônicos, sensores e radares das assistências autônomas de condução.
A Cybertruck é o modelo de maior valor agregado blindado pela Carbon, que trabalhou com automóveis do calibre de Audi RS6, Porsche 911 Turbo S, Mercedes Classe G, Range Rover SV e Cadillac Escalade. E o mais barato? BYD Dolphin Mini.
Desde a chegada do veículo até a inspeção final e entrega, a Carbon leva uma média de 22 dias úteis. Esse prazo é bastante reduzido devido a um fator. Em qualquer blindadora, os vidros são o gargalo da produção. Geralmente importados, os vidros podem demorar de 30 a 40 dias para chegar.
O diferencial da Carbon é produzir este vidro, o que reduz em até oito vezes o tempo. "Com a nossa operação verticalizada, reduzimos esse prazo para apenas cinco dias, além de garantir controle total sobre matéria-prima, segurança balística e desempenho", comenta Mancebo. O diretor de marketing explica que o processo total de blindagem da picape elétrica, por ser único e com dificuldades inerentes ao projeto, levou cerca de 60 dias.
Cybertruck já vem blindada de fábrica
A carroceria externa da Cybertruck é feita de aço inoxidável escovado, chamado tecnicamente de Inox 304L, que é o mesmo tipo de aço usado como solução balística. A espessura desse aço na Cybertruck é de 1,5 mm, o que, por si só, já confere uma cobertura balística básica, Nível I, capaz de resistir a disparos de calibre 22.
Curiosamente, a proteção da picape foi testada de forma atrapalhada por Elon Musk, dono da Tesla, em o lançamento da Cybertruck em 2019. Na ocasião, o empresário bateu com uma marreta para provar a proteção do vidro, mas ele estilhaçou.
No caso deste Cybertruck no Brasil, como em todos os carros blindados, a caminhonete recebeu a cobertura Nível III-A, a maior permitida no país para civis. Vale destacar que apenas a carroceria da picape elétrica vem com essa 'proteção' de fábrica. Ou seja, não contempla os vidros.
A Carbon não revela o preço total da blindagem, mas UOL Carros apurou que a conta não sai por menos de R$ 500 mil - fora o preço do veículo. A companhia, no entanto, trabalha com valores entre R$ 90 mil, para carros simples e compactos, mas pode chegar perto dos R$ 200 mil em casos específicos de SUVs com grandes dimensões, teto panorâmico, entre outros fatores.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.