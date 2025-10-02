Como é o Fiat 'barato' e cheio de estilo que chega em 2026 e já dirigimos

O Grande Panda, que no mercado brasileiro poderá ter outro nome, será o primeiro de cinco lançamentos que a Fiat programa no país entre 2026 e 2030, fruto do investimento de R$ 30 bilhões que a montadora anunciou no ano passado para o Brasil.

Na Europa, o modelo traz motorizações totalmente a combustão, elétrica e híbrida leve, combinando propulsor 1.2 turbo a gasolina com outro elétrico, com arquitetura de 48 volts.

No Brasil, nossa aposta é de que irá trazer motor 1.0 de três cilindros da família Firefly, em variantes aspirada e turbo T200, possivelmente com sistema híbrido leve de 12 volts, que já equipa Fiat Pulse e Fastback, além de Peugeot 208 e 2008.

Por falar nos modelos da Peugeot, a plataforma modular CMP, que também é utilizada pela Citroën no C3, no Aircross e no Basalt, é a base estrutural do Grande Panda e estará presente em lançamentos futuros da Fiat.

O Carona também visita a antiga fábrica de Lingotto, em Turim, que já foi uma das principais linhas de produção de veículos do mundo e funcionou de 1923 até a década de 1980. Atualmente, o prédio funciona como centro comercial e cultural de Turim.

Um dos destaques de Lingotto é a pista de testes oval, instalada no terraço da antiga fábrica e que hoje abriga o maior jardim suspenso da Europa, de acordo com a Fiat.