Prêmio UOL Carros define júri técnico para edição 2025; veja quem vai votar

O Prêmio UOL Carros 2025, uma das principais premiações do setor automotivo, anunciou hoje a composição de seu júri técnico, com a participação de 32 jornalistas especializados.
A escolha dos melhores carros de 2025 contará com a participação da equipe do UOL Carros e outros 23 profissionais, entre influenciadores e jornalistas de outros veículos de comunicação.
Júri do Prêmio UOL Carros 2025
Alessandro Reis (UOL Carros): integrante do UOL Carros desde 2019, atualmente é editor-assistente. Tem passagem por diversos veículos automotivos, como os jornais Agora SP, Diário de S. Paulo e o portal Webmotors.
Alex Ruffo (Jovem Pan): nos seus 37 anos de carreira, atuou em publicações como Autosprint (Itália), Autosport (Inglaterra), Autopista (Espanha) e Quatro Rodas, além de atuar como correspondente internacional do jornal O Estado de S Paulo. Atualmente, cobre automobilismo e indústria automotiva para a Rádio Jovem Pan.
Antônio Meira Júnior (Correio da Bahia): atua na Rede Bahia, onde é editor de veículos do Jornal Correio e comentarista no boletim Autos, na Rádio GFM. É também apresentador do canal AutoRolé no YouTube.
Benê Gomes (iG): jornalista especializado em automóveis, produtor de vídeo e conteúdo, com mais de 30 anos de profissão. Colunista do portal iG, produz e apresenta o boletim diário Sexta Marcha, da Rádio Transcontinental FM em SP e edita o Caderno Motor, do Jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba (SP).
Camila Camanzi (Carros com Camanzi): apresentadora do canal Carros com Camanzi no YouTube e do programa Mobiauto na Band TV. Diretora de marketing e de produtos do site Carros com Camanzi. Atriz e publicitária.
Claudia Carsughi (Portal Carsughi): apaixonada por carros desde que nasceu, há 15 anos sucedeu Claudio Carsughi no site, dando continuidade à sua carreira no meio automotivo. Hoje tem o Canal Carsughi, o Portal Carsughi e faz boletins automotivos na Rádio Energia 97 FM
Daniel Neves (UOL Carros): com 16 anos de experiência em grandes coberturas pelo UOL, é o editor responsável pelo UOL Carros desde 2019.
Eduardo Bernasconi (FullPower): fundador e diretor editorial da revista Fullpower, organizador de eventos como o Festival Interlagos e produtor de conteúdo automotivo multimídia com mais de 30 anos de experiência no setor.
Eduardo Passos (UOL Carros): colaborador do UOL Carros e jornalista automotivo com passagens por veículos como revista Quatro Rodas e sites AutoPapo e Autos Segredos. Ganhador de menção honrosa no 17º Prêmio SAE Brasil de Jornalismo.
Fabio Trindade (Motor1): com mais de 20 anos de experiência nos setores automotivo e digital, é o diretor executivo da empresa Motorsport Network, responsável pelos sites Motor1, InsideEVs e Motorsport.
Felipe Carvalho (UOL Carros): responsável pela coluna Caçador de Carros do UOL Carros e consultor especializado em buscar e indicar veículos usados e seminovos para potenciais compradores. Criador de conteúdo digital com mais de 470 mil inscritos no YouTube.
Felipe Hil (Opinião Sincera): engenheiro mecatrônico especializado em manufatura com passagens por empresas como Stihl e MWM. Também é sócio fundador do canal Opinião Sincera no YouTube, com mais de 2 milhões de inscritos.
Fernando Miragaya (Automotive Business): jornalista automotivo com passagens pelo jornal O Globo, UOL Carros e Webmotors, apresenta o podcast Autorama e é editor de conteúdo do portal Automotive Business.
Gerson Campos (Acelerados): jornalista especializado com passagens pela produtora Bufalos TV e editora Motorpress Brasil. Também é sócio e apresentador do programa Acelerados e piloto da Porsche Cup.
Giu Brandão (Mundo sobre Rodas): começou como jornalista de redação, foi pioneira entre os canais de carro no Youtube e hoje segue como influencer especializada no setor automotivo, com mais de 150 milhões de visualizações em suas redes.
João Anacleto (A Roda): jornalista especializado em automóveis há 22 anos. Com passagens por grandes revistas e colaborações para o UOL Carros durante dois anos, é o criador do Canal A Roda no YouTube, hoje com 490 mil inscritos.
João Brigato (Auto+): editor chefe do Auto+, é jornalista automotivo há mais de dez anos com passagens por Car And Driver e iCarros. É também o jornalista automotivo com o maior número de seguidores do TikTok.
Jorge Moraes (UOL Carros): colunista do UOL Carros, apresentador dos programas Carona (Canal UOL) e AutoMotor (Band TV) e responsável pelo canal Autoranking no YouTube. Foi eleito o jornalista automotivo mais admirado da imprensa automotiva em 2024 em premiação do portal Jornalistas e Cia.
Leandro Alves (Autodata): diretor adjunto de redação e novos negócios da AutoData Editora. Já foi jornalista responsável pela assessoria de imprensa de marcas como Ford, Volvo Cars e Scania.
Leandro Alvares (De Carona com Leandro): jornalista e apresentador do canal De Carona com Leandro, com mais de 316 mil inscritos no Youtube e 135 mil no Instagram. Tem passagem pelas revistas Autoesporte, Quatro Rodas, Car and Driver e Racing, além dos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo.
Leonardo Felix (Autoesporte): diretor de redação da revista Autoesporte e jornalista especializado com passagens por publicações como Tazio Autosport, UOL Carros, Quatro Rodas e Mobiauto.
Lucas Torres (Carro Chefe): por paixão ao mundo automotivo, começou o canal Carro Chefe em 2018, hoje com 1,6 milhão de inscritos. Nesse ano começou outro canal, autointitulado, porém com vídeos de avaliação em inglês, que já conta com mais de 300 mil seguidores.
Lucia Camargo Nunes (Via Digital): jornalista e economista, com carreira consolidada há 30 anos no setor automotivo. Atualmente é fundadora e editora da Via Digital Motors, onde analisa novidades e tendências do mercado automotivo brasileiro.
Marcos Camargo (R7): jornalista responsável pela cobertura do setor automotivo no portal R7 e responsável pela edição da revista O Mecânico, também é criador de conteúdo em mídias digitais como o canal Autos TV no YouTube.
Marlos Ney Vidal (UOL Carros): jornalista especializado em segredos automotivos, é colunista do UOL Carros e publisher dos portais Autos Segredos e Autos Pesados. Também atua como fotógrafo e apresentador nas redes sociais
Paula Gama (UOL Carros): com mais de dez anos de experiência no jornalismo, é colunista do UOL Carros desde 2020 e acumula passagens por veículos como A Gazeta, CBN Vitória e G1 Espírito Santo.
Rafaela Borges (UOL Carros): titular da coluna Primeira Classe do UOL Carros e jornalista especializada em estilo de vida e setor automotivo. Tem passagens por publicações como o caderno Jornal do Carro e e apresentadora do canal On the Road no YouTube.
Raphael Panaro (UOL Carros): jornalista automotivo com mais de 12 anos de experiência, tem passagens por publicações como a revista Autoesporte, Quatro Rodas, Car and Driver, Motorshow, Webmotors, Auto Fácil e Auto Press. Atualmente é colaborador do UOL Carros.
Renato Maia (Falando de Carro): formado em jornalismo. é fundador, editor e apresentador do canal Falando de Carro, que atualmente reúne cerca de 700 mil seguidores em suas plataformas.
Rodrigo Mora (Exame): jornalista automotivo há 20 anos, é atualmente coordenador de conteúdo da MotorShow e editor da coluna Mora nos Clássicos, da Exame.
Sergio Quintanilha (Terra): jornalista, editor-chefe do Guia do Carro no portal Terra, e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP).
Silvio Menezes (Carro Arretado): apresentador do programa Carro Arretado na TV Jornal (SBT), colunista do Jornal do Commercio e apresentador e produtor de conteúdo no canal Carro Arretado no YouTube.
Prêmio terá nova categoria
Na edição 2025, o resultado do Prêmio UOL Carros será divulgado em dezembro, celebrando os melhores do ano em 18 categorias. Neste ano, terá como novidade a premiação do melhor 'SUV subcompacto', atendendo às novas demandas do mercado.
A premiação segue com duas categorias exclusivas para veículos elétricos e duas para híbridos, além de três para picapes. A eleição também escolherá o melhor executivo do setor em 2025.
As 18 categorias do Prêmio UOL Carros 2025 são:
- Compacto
- Sedã
- SUV subcompacto
- SUV compacto
- SUV médio
- SUV Premium
- Carros de 7 a 8 lugares
- Elétrico
- Elétrico Premium
- Híbrido
- Híbrido Plug-in
- Picape compacta/intermediária
- Picape média
- Picape Premium
- Esportivo
- Executivo do Ano
- Destaque do Ano
- Montadora do Ano
Os indicados de cada categoria serão divulgados pelo UOL Carros em conteúdo especial publicado a partir de novembro. Confira o calendário:
31/10 - Definição dos indicados ao prêmio pela equipe do UOL Carros
04 a 21/11 - Divulgação dos finalistas em reportagens especiais
14/11 - Término do período de testes e votação do júri técnico
Dezembro - Divulgação dos vencedores
