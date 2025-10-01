Prêmio UOL Carros define júri técnico para edição 2025; veja quem vai votar

Alex Ruffo (Jovem Pan): nos seus 37 anos de carreira, atuou em publicações como Autosprint (Itália), Autosport (Inglaterra), Autopista (Espanha) e Quatro Rodas, além de atuar como correspondente internacional do jornal O Estado de S Paulo. Atualmente, cobre automobilismo e indústria automotiva para a Rádio Jovem Pan.

Antônio Meira Júnior (Correio da Bahia): atua na Rede Bahia, onde é editor de veículos do Jornal Correio e comentarista no boletim Autos, na Rádio GFM. É também apresentador do canal AutoRolé no YouTube.

Benê Gomes (iG): jornalista especializado em automóveis, produtor de vídeo e conteúdo, com mais de 30 anos de profissão. Colunista do portal iG, produz e apresenta o boletim diário Sexta Marcha, da Rádio Transcontinental FM em SP e edita o Caderno Motor, do Jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba (SP).

Camila Camanzi (Carros com Camanzi): apresentadora do canal Carros com Camanzi no YouTube e do programa Mobiauto na Band TV. Diretora de marketing e de produtos do site Carros com Camanzi. Atriz e publicitária.

Claudia Carsughi (Portal Carsughi): apaixonada por carros desde que nasceu, há 15 anos sucedeu Claudio Carsughi no site, dando continuidade à sua carreira no meio automotivo. Hoje tem o Canal Carsughi, o Portal Carsughi e faz boletins automotivos na Rádio Energia 97 FM

Daniel Neves (UOL Carros): com 16 anos de experiência em grandes coberturas pelo UOL, é o editor responsável pelo UOL Carros desde 2019.