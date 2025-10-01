Bateria ejetável: por que item de segurança em carros elétricos é má ideia

Como funciona a bateria ejetável

O sistema de ejeção da bateria foi demonstrado por um centro de pesquisa na China em parceria com a Joyson Electronics.

A motivação é aumentar a segurança contra incêndios em carros elétricos, evitando os danos da temida fuga térmica, que torna um fogo de bateria quase impossível de ser apagado.

Ejetar o módulo em chamas garantiria a integridade dos ocupantes e impediria que o incêndio consumisse o veículo, afirma o Centro Chinês de Pesquisa em Reparação e Tecnologia de Colisão.

A engenhoca utiliza um gerador de gás, análogo ao de um airbag, para disparar o conjunto de células que compõem a bateria. O ejetor pode ser acionado em menos de um segundo, arremessando a bateria a até seis metros do veículo, a fim de impedir que o fogo se alastre.

Em seguida à ejeção, caberia a técnicos especializados a tarefa de cobrir o módulo com uma manta de combate a incêndio, isolando-o da cabine e permitindo a evacuação dos ocupantes.