Rolê do adesivo: grupos desafiam leis para marcar placas de trânsito em SP

O grupo evita identificar seus integrantes, a fim de evitar problemas. Entre eles, porém, há artistas, motoboys e até meros interessados na divulgação dos adesivos e na intervenção na sinalização viária.

Um dos meios de operação mais comum é simplesmente juntar algumas pessoas que, de uma vez, "lacram" placas, letreiros e equipamentos de infraestrutura com diversos adesivos.

Há os adesivos que identificam cada grupo, e os coletivos aproveitam para trocar figurinhas entre si. Não à toa, a Turma da Placa já tem adesivos colados no Chile e em países da Europa.

No grupo Os Cola, o alcance é ainda maior: 13 mil seguidores nas redes sociais, além de trabalhos que envolvem grafite e lambe-lambes.

Sob anonimato, um dos membros diz ter levado os adesivos até para Nova Iorque e Amsterdã. "Mas o mais importante para mim é a satisfação estética. Fico feliz de ver ilustrações bonitas colorindo a cidade", explica.

Algumas regras são derivadas dos motoclubes, que colam stickers nos vidros de restaurantes pelos quais passaram na estrada — e foram bem atendidos.