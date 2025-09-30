Metanol: substância compõe gasolina adulterada e abasteceu postos do PCC

O Instituto Combustível Legal (ICL) alerta que o metanol é proibido no Brasil por ser cancerígeno e perigoso na combustão. A adulteração de gasolina e etanol com metanol pode causar um desgaste enorme no motor, resultando em custos elevados de manutenção e riscos à saúde.

Segundo Emerson Kapaz, presidente do ICL, "os casos de adulteração de combustível por metanol representam um problema grave pelo teor cancerígeno e de elevada periculosidade operacional. O pico de elevados níveis de metanol, encontrados na gasolina e no diesel, ocorreram no primeiro semestre do ano passado". Ele destaca que quase 2 milhões de litros de metanol foram importados no último ano.

Kapaz também explicou que o metanol não pode, por lei, ser utilizado para abastecimento de veículos leves e pesados. "Nós trabalhamos com as autoridades do setor para informar e apoiar com inteligência para evitar que o metanol amplie seus impactos no país", afirmou Kapaz.

O engenheiro Erwin Franieck, presidente do Instituto SAE4Mobility, explicou que o metanol é um sub-produto de processos químicos industriais e é usado em outros processos químicos devido ao seu baixo custo. Ele também destacou que o metanol pode causar danos graves à saúde humana.

"Metanol, ao entrar na nossa via respiratória ou via ingestão na nossa corrente sanguínea, é uma molécula que com um efeito mais danoso que o monóxido de carbono, gera após 12 horas de exaustão reações bioquímicas que bloqueiam os rins e promovem uma falência progressiva dos órgãos", comentou Franieck.

O litro de metanol é aproximadamente R$ 1 mais barato que o etanol. Desta forma, quadrilhas passaram a usá-lo para adulterar o combustível. Recentemente, operações da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) apontam que mais de mil postos de dez estados estavam com combustíveis adulterados. Em São Paulo, alguns postos chegaram a comercializar gasolina com até 90% de metanol.