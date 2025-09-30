Toyota paralisada: como fica o mercado após desastre na fábrica da marca

"A Toyota realmente passará por um momento severo nos próximos dois meses". A afirmação de Cassio Plagliarini, sócio da consultora Bright Consulting, dá a dimensão do desafio da marca japonesa após o fenômeno climático que destruiu a fábrica de motores localizada em Porto Feliz (SP) e causou a interrupção das plantas em Sorocaba e Indaiatuba, ambas também no interior do estado.
Com a interrupção da produção e, consequentemente, das vendas, a Toyota perderá terreno no mercado. Entre as marcas, a japonesa está na quarta posição no geral, com 121.922 unidades. A distância para a Chevrolet, terceira colocada, é grande. Porém, em quinto lugar, a Hyundai vem colada, com 119.813 unidades. Ou seja, pouco mais de 2 mil carros.
"Os rivais, com certeza, vão ganhar participação de mercado. Durantes esses meses de falta severa de produtos, os concorrentes vão alavancar suas vendas", diz Pagliarini.
No fechamento do próximo mês, a fabricante sul-coreana já deve aparecer à frente da Toyota. Outra perda grande será no segmento de SUVs. O Corolla Cross atualmente é o líder entre os médios e o terceiro utilitário mais vendido entre todos - só perde para os compactos Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta. De janeiro a agosto, o modelo registrou 44.692 unidades. Seu rival direto na categoria, o Jeep Compass, vem logo atrás com o 37.182 exemplares.
O especialista, no entanto, não acredita que o SUV médio terá o mesmo destino do Chevrolet Onix. Durante a pandemia, em 2021, o hatch da GM ficou cinco meses sem ser produzido em Gravataí (RS) pela escassez de semicondutores. Depois disso, o modelo perdeu pujança nas vendas, que nunca retomaram aos patamares anteriores.
"A Toyota é uma marca extremamente tradicional e robusta. Então no momento em que retomar essa produção e esse estoque, ela vai recuperar sua participação", crê Pagliarini.
Quem deve fechar o ano na liderança mesmo sem produção é o sedã Corolla. Nos primeiros seis meses de 2025, o modelo emplacou exatos 24.456 carros - uma participação de quase 60% entre os sedãs médios. O segundo colocado, o BYD King, vendeu três vezes menos (8.301). Todos os dados são da Fenabrave (Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores).
Estoque deve durar poucos dias
A Toyota, é bom lembrar, não trabalha com grandes estoques. A marca praticamente inventou a filosofia lean manufacturing, um sistema de gestão focado na redução do desperdício, com ganho também na qualidade. É um processo de manufatura enxuta, que visa a redução de desperdícios de superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos.
"Dentro disso está a programação de estoque, pequeno, suficiente apenas para cobrir as flexibilidades de produção", explica Pagliarini. O consultor aponta, no entanto, que uma paralisação por força maior "certamente está fora da projeção, da previsão de volume de estoque".
O UOL Carros apurou, inclusive, que o estoque remanescente das concessionárias só deve durar até o próximo dia 10 de outubro. Enquanto busca alternativas de importar os motores produzidos em Porto Feliz (SP) de outros países, a Toyota terá que se sustentar apenas a picape Hilux e do SUV SW4, além da recém-lançada van Hiace. A nova geração do RAV4 só deve chegar em 2026. O consultor acredita que os próximos dois meses serão críticos.
"É necessário que cheguem componentes específicos para esses motores, deem entrada na fábrica, sejam montados e passem por toda a operação logística. Tem logística de levar componentes, de trazer os motores. Isso é um atraso severo que deve afetar as vendas da Toyota no curto prazo", explica.
