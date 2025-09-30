Toyota paralisada: como fica o mercado após desastre na fábrica da marca

No fechamento do próximo mês, a fabricante sul-coreana já deve aparecer à frente da Toyota. Outra perda grande será no segmento de SUVs. O Corolla Cross atualmente é o líder entre os médios e o terceiro utilitário mais vendido entre todos - só perde para os compactos Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta. De janeiro a agosto, o modelo registrou 44.692 unidades. Seu rival direto na categoria, o Jeep Compass, vem logo atrás com o 37.182 exemplares.

O especialista, no entanto, não acredita que o SUV médio terá o mesmo destino do Chevrolet Onix. Durante a pandemia, em 2021, o hatch da GM ficou cinco meses sem ser produzido em Gravataí (RS) pela escassez de semicondutores. Depois disso, o modelo perdeu pujança nas vendas, que nunca retomaram aos patamares anteriores.

"A Toyota é uma marca extremamente tradicional e robusta. Então no momento em que retomar essa produção e esse estoque, ela vai recuperar sua participação", crê Pagliarini.

Quem deve fechar o ano na liderança mesmo sem produção é o sedã Corolla. Nos primeiros seis meses de 2025, o modelo emplacou exatos 24.456 carros - uma participação de quase 60% entre os sedãs médios. O segundo colocado, o BYD King, vendeu três vezes menos (8.301). Todos os dados são da Fenabrave (Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores).

Estoque deve durar poucos dias

A Toyota, é bom lembrar, não trabalha com grandes estoques. A marca praticamente inventou a filosofia lean manufacturing, um sistema de gestão focado na redução do desperdício, com ganho também na qualidade. É um processo de manufatura enxuta, que visa a redução de desperdícios de superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos.