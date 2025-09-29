Novo SUV nacional da Jeep é menor que Renegade e será fabricado no Rio

O Jeep Avenger, novo SUV mais barato do que o Renegade, será produzido no Brasil a partir do ano que vem, confirmou a Stellantis. A fabricação ocorrerá em Porto Real (RJ), onde já são feitos os modelos da Citroën. O SUV também será o carro mais barato da marca no Brasil quando chegar às concessionárias, em meados de 2026.
A expansão da fábrica de Porto Real para fabricá-lo ocorre desde o início desse ano, quando foram contratados 300 funcionários. Ao todo, serão R$ 3 bilhões em investimentos do grupo automotivo, que lançará outros modelos inéditos da Jeep até 2030.
Como é o Avenger
Por tratar-se de um SUV subcompacto, o Jeep Avenger é cerca de 15 cm mais curto que o Renegade, além de mais estreito e baixo.
Ele também será mais barato: deve custar entre R$ 100.000 e R$ 130.000, ocupando uma faixa que concorre com Volkswagen Tera, Fiat Pulse e Renault Kardian, principalmente.
Inicialmente, haverá versões a combustão e híbridas leves, segundo o site Autos Segredos. Todas usarão o motor 1.0 turbo flex da Stellantis, de 130 cv e 20,4 kgfm.
As eletrificadas, segundo apuração, trarão o sistema híbrido leve de 12 volts dos Fiat Pulse e Fastback. Nele, um motor elétrico multifuncional atua como alternador e motor de arranque, sem locomover o carro.
Jeep fluminense
A produção do Jeep Avenger no estado do Rio de Janeiro marcará um novo passo da Jeep, que completará, no ano que vem uma década de produção nacional.
Além do primeiro modelo feito fora da fábrica de Goiana, em Pernambuco, o Avenger será a primeira aposta da Jeep após o imenso sucesso da plataforma Small Wide, que equipa Renegade, Compass e Commander
Isso porque o novo SUV é feito em outra plataforma, a CMP. É a mesma base do Peugeot 2008 e do novo Fiat nacional, irmão do Grande Panda.
A versão 4x4 do Jeep Avenger até é vendida lá fora. Essa, entretanto, não deve aparecer na estreia do modelo nacional.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.