Novo SUV nacional da Jeep é menor que Renegade e será fabricado no Rio

O Jeep Avenger, novo SUV mais barato do que o Renegade, será produzido no Brasil a partir do ano que vem, confirmou a Stellantis. A fabricação ocorrerá em Porto Real (RJ), onde já são feitos os modelos da Citroën. O SUV também será o carro mais barato da marca no Brasil quando chegar às concessionárias, em meados de 2026.

A expansão da fábrica de Porto Real para fabricá-lo ocorre desde o início desse ano, quando foram contratados 300 funcionários. Ao todo, serão R$ 3 bilhões em investimentos do grupo automotivo, que lançará outros modelos inéditos da Jeep até 2030.