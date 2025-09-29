Foton Tunland V9: andamos na picape chinesa que acaba de chegar ao Brasil

As caminhonetes compartilham o mesmo conjunto mecânico e capacidades, mas buscam atender públicos diferentes. Isso porque a V7 traz um conjunto mais robusto na suspensão traseira, amortecido por feixe de molas, para aguentar o trabalho pesado. Já a da V9 é multilink, que oferece maior conforto. Fora isso, as caminhonetes são praticamente idênticas. Tunlad, inclusive, vem da junção das palavras, em inglês, tune (sintonizar) e land (terra).

Medem 5,61 m de comprimento, 2,09 m de largura e 1,95 m de altura, além da distância entre-eixos de 3,35 m. A V7, no entanto, é 4 cm mais baixa, com 1,91 m, porque não vem com as barras no teto. A Hilux, por exemplo, é quase 30 cm menor no cumprimento e 24 cm no entre-eixos.

Outros números também são semelhantes. As picapes têm 1.379 litros na caçamba e a capacidade de carga é de 1.050 kg (V7) e 1.000 kg (V9). Ambas ainda têm 24 cm de vão livre do solo, 28° de ângulo de ataque e 26° de ângulo de saída. A capacidade de imersão das duas é de 70 cm.

Imagem: Divulgação

A Foton aposta em outros pilares para se sobressair: conforto, equipamentos, capacidade, acabamento e segurança. Mas o que chama atenção inicialmente é a estética. A marca parece voltar no tempo em que as fabricantes chinesas copiavam o desenho de modelos ocidentais.

Na parte dianteira e nos faróis, a V7 caminha para o lado da Ford F-150, enquanto a V9 tem o olhar parecido com as Ram 1500 e 2500. A traseira de ambas, por sua vez, é uma mistura de F-150 elétrica com BYD Shark.