Foton Tunland V9: andamos na picape chinesa que acaba de chegar ao Brasil
"Queremos sentir o mercado". É assim que a chinesa Foton resume sua entrada no segmento de automóveis no Brasil. Com expertise no setor de caminhões, onde atua desde 2010 por aqui, a marca agora se aventura entre as picapes médias com a submarca Tunland. E são dois modelos com tecnologia híbrida diesel. A de entrada, chamada V7, custa R$ 289.900. Já a topo de linha, V9, vai aos R$ 309.900.
As caminhonetes estão sendo vendidas desde de junho e, em dois meses, aumentaram de preço. Antes, eram tabeladas em R$ 279.990 e 299.990, respectivamente. Segundo a Foton, já são mais de 300 emplacamentos.
A quantidade vai ao encontro da projeção de 2.000 a 2.500 unidades por ano. Ou seja, entre 150 e 200 exemplares mensais. Um número bem discreto, diga-se. Com essa quantidade, a Foton vai brigar pelas últimas posições do segmento, que tem hoje Mitsubishi L200 (já descontinuada) e a Nissan Frontier na lanterna. Em termos de comparação, a líder Toyota Hilux vende uma média de mais de 4.000 mil picapes por mês.
As caminhonetes compartilham o mesmo conjunto mecânico e capacidades, mas buscam atender públicos diferentes. Isso porque a V7 traz um conjunto mais robusto na suspensão traseira, amortecido por feixe de molas, para aguentar o trabalho pesado. Já a da V9 é multilink, que oferece maior conforto. Fora isso, as caminhonetes são praticamente idênticas. Tunlad, inclusive, vem da junção das palavras, em inglês, tune (sintonizar) e land (terra).
Medem 5,61 m de comprimento, 2,09 m de largura e 1,95 m de altura, além da distância entre-eixos de 3,35 m. A V7, no entanto, é 4 cm mais baixa, com 1,91 m, porque não vem com as barras no teto. A Hilux, por exemplo, é quase 30 cm menor no cumprimento e 24 cm no entre-eixos.
Outros números também são semelhantes. As picapes têm 1.379 litros na caçamba e a capacidade de carga é de 1.050 kg (V7) e 1.000 kg (V9). Ambas ainda têm 24 cm de vão livre do solo, 28° de ângulo de ataque e 26° de ângulo de saída. A capacidade de imersão das duas é de 70 cm.
A Foton aposta em outros pilares para se sobressair: conforto, equipamentos, capacidade, acabamento e segurança. Mas o que chama atenção inicialmente é a estética. A marca parece voltar no tempo em que as fabricantes chinesas copiavam o desenho de modelos ocidentais.
Na parte dianteira e nos faróis, a V7 caminha para o lado da Ford F-150, enquanto a V9 tem o olhar parecido com as Ram 1500 e 2500. A traseira de ambas, por sua vez, é uma mistura de F-150 elétrica com BYD Shark.
A compensação vem na parte mecânica. A Foton tentou se precaver de problemas e escolheu parceiros conhecidos. Por exemplo, o motor é da própria Foton, mas a parte híbrida é fornecida pela Bosch e a transmissão automática de oito marchas é da alemã ZF.
O motor é o 2.0 turbodiesel com tecnologia híbrida leve - auxiliado por um sistema 48 volts. A atuação é como suporte para o propulsor a combustão em algumas funções, como auxílio em saídas, no compressor do ar-condicionado, recuperação de energia e demais operações acionadas por correia. Por ser eletrificada, a picape dispensa o rodízio veicular em São Paulo.
Os números são modestos: 175 cv de potência a 3.600 rpm e 45,4 kgfm de torque entre 1.500 e 2.600 giros. Só ganha da Ford Ranger 2.2 que tem 170 cv. Hilux, S10 e companhia ficam na média dos 200 cv. A tração é 4x4 com acionamento eletrônico, há controle de descida e bloqueio do diferencial traseiro. De acordo com a fabricante chinesa, o zero a 100 km/h é feito em 8 s e o consumo combinado é de 12,7 km/l.
Ford, Ram e... Mercedes?
Se por fora as Tunland são uma mistura de Ford e Ram com uma pitada de BYD, por dentro a inspiração é mais 'premium'. Confesso que não tinha visto nenhuma foto interna das picapes. Para minha surpresa, quando vou assumir o volante e olho para o painel, me deparo com um quadro de instrumentos digital conhecido.
A tela de 12,3 polegadas traz a interface dos carros da Mercedes-Benz. Fundo azul, velocímetro, conta-giros... tudo bem parecido com os dos carros da marca alemã.
Meu olhar vai passando pela parte interna com mais atenção e percebo ainda que há mais detalhes da marca alemã, como as hastes de seta e do limpador do para-brisas (que nos Mercedes, na verdade, é a alavanca de câmbio) e ainda o padrão dos alto-falantes, que remetem aos do sistema Burmester. Por fim, até os botões do volante multifuncional lembram os de carros da Mercedes.
Ao mesmo tempo dá para perceber o nível de acabamento, bem superior as rivais generalistas. Superfícies macias ao toque e completamente revestidas de couro, peças em preto brilhante e algo parecido com aço escovado. Linhas de LED ainda passam por toda o painel e também pelas portas para dar um ar mais moderno. Dá até para escolher a cor.
A unidade testada trazia o interior no tom marrom na parte inferior do painel, bancos e laterais. Ao vivo, é quase um laranja. Talvez no dia a dia o comprador fique um pouco, digamos, enjoado. E há outro problema: com o entra e sai dos passageiros, os bancos mais claros podem sujar facilmente, ainda mais em ambientes off-road. A outra cor clara é puxada para um branco, mas a predileção dos consumidores pode apontar para o único tom mais escuro, quase vinho.
Como anda?
Os primeiros metros com as picapes foram de stress. Com diversos equipamentos de segurança, a caminhonete "lê" a todo instante o motorista, seja detectando a atenção, a fadiga, a leitura de placas e a velocidade. O resultado é uma sucessão de apitos e barulhos que, em vez de servirem para alertar o motorista, provocam na verdade a distração para saber o que está acontecendo. A boa notícia é que dá para desligar praticamente tudo.
O pacote de segurança traz seis airbags, monitoramento de pressão dos pneus, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, detector de fadiga e de ponto cego, alertas de abertura segura de portas e de tráfego cruzado, além de visão 360° e sensores de estacionamento traseiro e dianteiro.
Há também um sistema de visão transparente do chassi, que projeta na tela de 14,6" do multimídia a imagem do solo abaixo do veículo. Confesso que a imagem poderia ter uma melhor qualidade. A V9 vem mais completa ao incluir piloto automático adaptativo, auxílio de centralização em faixa e assistente de movimentação automática no trânsito e reconhecimento de sinais de trânsito
A central, por sua vez, concentra algumas funções do carro, mas há botões físicos redundantes, como no caso do sistema do ar-condicionado. Há outros comandos no console central que desligam o sistema start/stop, o autohold e também o controle de tração. Por fim, há dois seletores giratórios: um dos modos de condução e outro do acionamento da tração 4x4.
Em movimento, o grande trunfo da V9 é o conforto. A suspensão traseira multilink faz a diferença no asfalto e, principalmente, no fora de estrada. O conjunto faz a picape pouco balançar e filtra muito bem as imperfeições do terreno acidentado diretamente para o interior e, consequentemente, para os ocupantes. No caso da V7, com feixe de molas, a diferença é gritante. A picape mais barata é mais dura e seca ao lidar com trechos off-road.
O convívio pelas ruas de São Paulo, no entanto, foi bem amistoso. Apesar das dimensões maiores que a média do segmento, as caminhonetes chinesas tem um rodar macio, a direção é bem leve (o que me incomoda um pouco por uma falta de precisão). O motor 2.0 turbodiesel também não passa tanta vibração quanto o de alguns concorrentes. Seu funcionamento é mais suave.
Mas há um pequeno detalhe: falta força. Os 175 cv e os pouco mais de 45 kgfm tiram os 2.335 kg da caminhonete da inércia, mas sem aquela pujança. O ganho de velocidade e retomadas são graduais e progressivos, sem aquela potência entregue rapidamente ao pisar no pedal da direita.
As caminhonetes chinesas chegam com bons predicados, tanto no conforto, quanto na capacidade de carga e também na lista de itens de série. O design e a potência são tópicos para trabalhar em futuro próximo. Sem ambição de grandes volumes, não vão chegar perto das tradicionais e líderes de mercado Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger.
As picapes serão vendidas nas mais e 50 concessionárias que Foton tem atualmente no Brasil - e, sim, serão comercializadas no mesmo espaço do showroom. A Foton quer sentir o mercado, mas até agora ele não tem sido muito bom para os modelos de origem chinesa.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.