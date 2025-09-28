Paralisação na Toyota: sindicato aprova suspensão de contratos de operários
Após uma microexplosão atmosférica, um fenômeno climático, que destruiu a fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz (SP), a marca japonesa e o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região chegaram a um acordo de layoff. A suspensão temporária dos contratos de trabalho dos colaboradores foi aprovada em assembleia que começou na última sexta-feira (26) e terminou neste domingo (28). A aprovação chegou a 96,3% dos votantes.
"O acordo foi construído com diálogo e responsabilidade, garantindo que nenhum trabalhador fique desamparado nesse momento delicado. Nosso objetivo sempre foi proteger empregos, salários e direitos, fortalecendo a categoria para enfrentar juntos os desafios impostos pela crise", afirma Silvio Ferreira, secretário-geral do Sindicato.
Com a paralisação da unidades de motores, a Toyota teve também que suspender a produção suas outras duas fábricas: a de Indaiatuba (SP), que produz o sedã Corolla e a de Sorocaba (SP), responsável pelo Corolla Cross e pelo Yaris hatch (com destino a outros países). A marca também adiou a fabricação do inédito Yaris Cross, SUV compacto que estrearia no Brasil no mês de outubro.
Para o presidente da entidade, Leandro Soares, "layoff não é apenas uma medida de proteção imediata, mas também um instrumento para garantir que a Toyota mantenha sua presença em Sorocaba, preservando empregos e fortalecendo a indústria local". Ao todo são cerca de 6.700 funcionários nas três fábricas.
O que é layoff?
Trata-se de uma medida na legislação trabalhista que permite a suspensão temporária do contrato de trabalho ou a redução da jornada e salário por um período determinado, sem que haja demissão. O objetivo é preservar os empregos em momentos de crise, como ocorre agora, mantendo os trabalhadores vinculados à empresa enquanto se enfrenta a paralisação.
A Toyota busca alternativas para retomar as atividades o quanto antes. Dentre as opções disponíveis, a marca já divulgou que deverá importar motores de fábricas da empresa em outros países para viabilizar a montagem do Corolla e do Corolla Cross.
Além dos desafios logísticos esperados, fica a questão: se vierem de fora, os motores 2.0 flex, de Corolla e Corolla Cross, e 1.5, também bicombustível, da família Yaris, serão diferentes daqueles que vinham sendo produzidos em Porto Feliz? Serão abastecidos apenas com gasolina? Serão compatíveis com a gasolina brasileira, que traz 30% de etanol? É o que respondemos aqui.
O que aconteceu
Segundo a Toyota, a chuva da última segunda-feira (22) causou estragos consideráveis na fábrica de motores em Porto Feliz. Imagens divulgadas por funcionários mostram o local alagado, com o teto da estrutura arrancado pelos fortes ventos
A marca afirmou que o incidente em Porto Feliz afetou a produção da Toyota em Sorocaba e Indaiatuba, onde será fabricado o Yaris Cross e também são produzidos outros modelos da marca, como Corolla e Corolla Cross, além do Yaris comercializado para exportação.
O lançamento do Yaris Cross estava programado para o fim de outubro. A Toyota afirma que uma nova data será comunicada em breve.
Devido aos estragos, a fábrica de Porto Feliz foi isolada para vistoria da Defesa Civil. A montadora informou que não há prazo para retomada das atividades.
A unidade de Porto Feliz emprega cerca de 700 pessoas e produz mais de 100 mil motores por ano, incluindo variantes híbridas flex
