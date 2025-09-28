Paralisação na Toyota: sindicato aprova suspensão de contratos de operários

Para o presidente da entidade, Leandro Soares, "layoff não é apenas uma medida de proteção imediata, mas também um instrumento para garantir que a Toyota mantenha sua presença em Sorocaba, preservando empregos e fortalecendo a indústria local". Ao todo são cerca de 6.700 funcionários nas três fábricas.

O que é layoff?

Trata-se de uma medida na legislação trabalhista que permite a suspensão temporária do contrato de trabalho ou a redução da jornada e salário por um período determinado, sem que haja demissão. O objetivo é preservar os empregos em momentos de crise, como ocorre agora, mantendo os trabalhadores vinculados à empresa enquanto se enfrenta a paralisação.

A Toyota busca alternativas para retomar as atividades o quanto antes. Dentre as opções disponíveis, a marca já divulgou que deverá importar motores de fábricas da empresa em outros países para viabilizar a montagem do Corolla e do Corolla Cross.

Além dos desafios logísticos esperados, fica a questão: se vierem de fora, os motores 2.0 flex, de Corolla e Corolla Cross, e 1.5, também bicombustível, da família Yaris, serão diferentes daqueles que vinham sendo produzidos em Porto Feliz? Serão abastecidos apenas com gasolina? Serão compatíveis com a gasolina brasileira, que traz 30% de etanol? É o que respondemos aqui.

O que aconteceu

Segundo a Toyota, a chuva da última segunda-feira (22) causou estragos consideráveis na fábrica de motores em Porto Feliz. Imagens divulgadas por funcionários mostram o local alagado, com o teto da estrutura arrancado pelos fortes ventos