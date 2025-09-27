Farol baixo em rodovias: veja quando ligar e evite multa ao cair na estrada
Ao pegar a estrada, é importante ficar atento às leis de trânsito para não levar multa. Dentre elas, está a regra referente ao uso do farol baixo em rodovias durante o dia.
Veja tudo o que você precisa saber para não ser surpreendido com uma autuação de trânsito do tipo.
Entenda regra para uso do farol baixo
- Acender o farol baixo em rodovias durante o dia se tornou prática obrigatória em 2016;
- Porém, a legislação mudou e hoje nem sempre é necessário acioná-lo no período diurno;
- A Lei 14.071/2020 mudou o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), incluindo o uso da "luz baixa";
- O artigo 40 do CTB indica que, durante o dia, a luz baixa deve ser acionada em túneis e sob chuva, neblina ou cerração;
- Condutores de veículos com DRL, a luz de condução diurna, estão desobrigados a acender o farol baixo em qualquer rodovia;
- Aqueles que não têm DRL deverão manter os faróis acesos, mesmo durante o dia, mas só nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos;
- Para identificar o tipo de rodovia em que você está, é importante saber que a rodovia de pista dupla é aquela em que há uma separação física entre as pistas, que pode ser uma defensa, um guardrail, um canteiro central ou qualquer outro elemento físico de engenharia que impeça os veículos de uma pista de manter contato com a outra pista;
- Desrespeitar a regra é infração de natureza média, sujeita a multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Fonte: Marco Fabrício Vieira, advogado, escritor e consultor jurídico
*Com informações de matéria publicada em maio de 2024
