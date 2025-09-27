Farol baixo em rodovias: veja quando ligar e evite multa ao cair na estrada

Ao pegar a estrada, é importante ficar atento às leis de trânsito para não levar multa. Dentre elas, está a regra referente ao uso do farol baixo em rodovias durante o dia.

Veja tudo o que você precisa saber para não ser surpreendido com uma autuação de trânsito do tipo.

Entenda regra para uso do farol baixo