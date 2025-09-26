Prêmio UOL Carros 2025 confirma categorias e celebrará melhores em dezembro

O Prêmio UOL Carros, uma das principais premiações do setor automotivo, terá sua nona edição em 2025. Neste ano, o resultado será divulgado em dezembro, premiando os melhores do ano em 18 categorias.
Um júri técnico composto por relevantes jornalistas do setor automotivo decidirá os vencedores através de critérios como design, custo-benefício, tecnologia, conectividade, desempenho e consumo.
Na edição 2025, o Prêmio UOL Carros terá como novidade a inclusão da categoria 'SUV subcompacto', atendendo às novas demandas do mercado.
A premiação segue com duas categorias exclusivas para veículos elétricos e duas para híbridos, além de três para picapes. A eleição também escolherá o melhor executivo do setor em 2025.
As 18 categorias do Prêmio UOL Carros 2025 são:
- Compacto
- Sedã
- SUV subcompacto
- SUV compacto
- SUV médio
- SUV Premium
- Carros de 7 a 8 lugares
- Elétrico
- Elétrico Premium
- Híbrido
- Híbrido Plug-in
- Picape compacta/intermediária
- Picape média
- Picape Premium
- Esportivo
- Executivo do Ano
- Destaque do Ano
- Montadora do Ano
Os indicados de cada categoria serão divulgados pelo UOL Carros em conteúdo especial publicado a partir de novembro. Confira o calendário:
01/10 - Divulgação do júri técnico
31/10 - Definição dos indicados ao prêmio pela equipe do UOL Carros
04 a 21/11 - Divulgação dos finalistas em reportagens especiais
14/11 - Término do período de testes e votação do júri técnico
Dezembro - Divulgação dos vencedores
