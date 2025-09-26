Prêmio UOL Carros 2025 confirma categorias e celebrará melhores em dezembro

O Prêmio UOL Carros, uma das principais premiações do setor automotivo, terá sua nona edição em 2025. Neste ano, o resultado será divulgado em dezembro, premiando os melhores do ano em 18 categorias.

Um júri técnico composto por relevantes jornalistas do setor automotivo decidirá os vencedores através de critérios como design, custo-benefício, tecnologia, conectividade, desempenho e consumo.

Na edição 2025, o Prêmio UOL Carros terá como novidade a inclusão da categoria 'SUV subcompacto', atendendo às novas demandas do mercado.