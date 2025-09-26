Por que venda e produção de motos no Brasil devem bater recorde em 2025

Para Marcos Bento, presidente da Abraciclo, a crescimento nas vendas da motocicleta não tem atendido somente às necessidades do segmento profissional - composto por motofretistas, mototaxistas e entregadores.

"Pesquisas de nossas associadas apontam que a utilização profissional representa somente 22% da motivação de compra. Em primeiro lugar vem a locomoção, seguido pelo lazer", afirma.

O executivo aponta outras características principais para quem adquire uma moto. "Economia de combustível, o baixo custo de manutenção, a agilidade nos deslocamentos. Uma solução mais econômica e acessível de transporte para as diferentes regiões e cidades brasileiras", enumera.

Já os pesquisadores do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), Monise Picanço e Victor Callil, afirmam que o aumento na quantidade de motociclistas trabalhando com entregas pode estar relacionado ao crescimento da venda de motocicletas -entretanto, não é uma hipótese testada.

"Vale reforçar que 46% deles tem outros trabalhos para além daquele realizado com as plataformas", dizem com base no estudo "Um panorama sobre o trabalho de motoristas e entregadores com aplicativos", de 2024 e que junta dados administrativos das maiores empresas do segmento de mobilidade.

Para o pesquisador Sandro Sacchet de Carvalho, co-autor do estudo "Evidências da plataformização e a precarização do trabalho no Brasil", a introdução dos apps e sua consequente ascensão data de 2014/2015, anos de início de uma crise econômica que manteve o mercado de trabalho com altas taxas de desemprego até 2022.