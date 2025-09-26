Paralisação das fábricas da Toyota afetará vendas de 2 líderes de mercado

Imagem: Divulgação

O Corolla é um integrante do trio de líderes: com 24.456 emplacamentos de janeiro a agosto, há muito tempo é líder de mercado entre os sedãs médios, com 58,06% de participação na categoria em 2025. No acumulado geral dos sedãs, é o terceiro mais vendido no período, ficando atrás somente de Chevrolet Onix Plus (29.299 unidades comercializadas) e Volkswagen Virtus (24.681).

Ele é montado na unidade de Indaiatuba (SP), que atualmente está parada, e sua fabricação deve ser transferida em 2026 para Sorocaba, que passa por ampliação nas respectivas instalações- a qual vai absorver a maior parte do investimento de R$ 11 bilhões que a Toyota anunciou para o Brasil até 2030.

A fábrica de Sorocaba também está temporariamente inativa e, com isso, deixou de ser produzido outro líder de mercado: o Corolla Cross, sedã médio mais emplacado neste ano, com 44.692 exemplares comercializados nos primeiros oito meses de 2025.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Considerando os SUVs de todos os tamanhos, o Corolla Cross é o terceiro utilitário esportivo mais vendido do Brasil no mesmo período.