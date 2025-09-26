Frenagem regenerativa ajuda a economizar no posto; saiba como funciona

A desaceleração gerada pela frenagem regenerativa ainda costuma ser mais gradual e fluida, melhorando o conforto para o motorista e passageiros.

Novidades do Salão de Munique

O Carona desta semana também traz mais detalhes sobre o Salão de Munique, uma das principais mostras automotivas do mundo. Ao contrário de outros eventos do gênero, boa parte das atrações ficam dispostas pelas ruas da cidade alemã, abertas para o público.

Entre as atrações, destaque para a Renault, que apresentou a nova geração do Clio. O compacto, que não é mais vendido no Brasil, agora chega profundas mudanças no visual e na motorização. Ele agora é um híbrido com motor 1.8 que oferece 160 cv e acelera de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos.

A aparência mais esportiva, com grade em destaque, faróis embutidos na carroceria e o estilo cupê, são outros destaques. No interior, conta com painel de instrumentos digital e central multimídia integrados, além de 29 assistências ao motorista.

Outra montadora a marcar presença na mostra foi a Hyundai, que apresentou o modelo Hyundai Concept Three. O carro-conceito deve servir de base para o futuro Ioniq 3, que passará a ser produzido no próximo ano na Europa, posicionado abaixo do Kona elétrico.