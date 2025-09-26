Como fim do DPVAT tem sobrecarregado o SUS e desamparado motociclistas

Um ano após a extinção definitiva do DPVAT, representantes do Ministério da Saúde foram ao Congresso avaliar os impactos negativos da medida. Segundo os gestores, o fim do seguro obrigatório sobrecarregou o orçamento do SUS (Sistema Único de Saúde) e deixou pessoas desamparadas.

Entre elas, há principalmente os motociclistas, que são maioria das vítimas do trânsito no Brasil.

Como era o DPVAT

Sigla para seguro de 'Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre', o DPVAT indenizava vítimas de acidentes de trânsito e reforçava o orçamento do SUS, a fim de atender os acidentados.