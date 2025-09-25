Toyota paralisa produção no Brasil após temporal destruir fábrica em SP

A Toyota interrompeu toda a sua produção de carros no Brasil devido ao temporal que destruiu a fábrica de motores em Porto Feliz (SP). Com a decisão, a fabricação de modelos como Corolla, Corolla Cross e Yaris (para exportação), além do Yaris Cross, que seria lançado em outubro, foi paralisada e não há previsão de retorno.
O que aconteceu
Segundo a Toyota, a chuva da última segunda-feira causou estragos consideráveis na fábrica de motores em Porto Feliz. Imagens divulgadas por funcionários mostram o local alagado, com o teto da estrutura arrancado pelos fortes ventos.
A marca afirmou que o incidente em Porto Feliz afetou a produção da Toyota em Sorocaba e Indaiatuba, onde será fabricado o Yaris Cross e também são produzidos outros modelos da marca, como Corolla e Corolla Cross, além do Yaris comercializado para exportação. Ao todo são cerca de 6.700 funcionários nas três fábricas.
As três fábricas estão paradas, sem previsão de retorno. Neste ano será quase impossível retomar as atividades. Mais de 90% da fábrica de Porto Feliz ficaram destruídos. Marcelo Silva, diretor-executivo do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região
Em contato com o UOL Carros, Silva afirma que é grande a possibilidade de que a produção de veículos seja retomada apenas em 2026. No entanto, a Toyota prometeu ao sindicato que nenhum funcionário será demitido pelas paralisações. Os trabalhadores terão os dias abonados até 1º de outubro. Nos dias 20 seguintes, serão férias coletivas.
Após esse período, a expectativa é de que se inicie o período de layoff (suspensão temporária de contrato). Ele será votado em assembleia virtual pelo sindicato, que terá início amanhã e irá até o próximo domingo. O layoff terá período mínimo de dois meses, podendo ser ampliado para até cinco.
O lançamento do Yaris Cross estava programado para o fim de outubro. A Toyota afirma que uma nova data será comunicada em breve.
Devido aos estragos, a fábrica de Porto Feliz foi isolada para vistoria da Defesa Civil. A montadora informou que não há prazo para retomada das atividades.
A segurança das pessoas é a prioridade da Toyota e estamos alocando nossa atenção neste tema, acompanhando cuidadosamente a situação e oferecendo todo o suporte necessário aos colaboradores e parceiros que atuavam no local.
O complexo de Porto Feliz é a principal fábrica de motores da Toyota na América Latina, tendo sido inaugurada em 2016. A unidade é responsável pelo fornecimento da propulsão dos Corolla e Corolla Cross montadoras em Sorocaba (SP).
A unidade emprega cerca de 700 pessoas e produz mais de 100 mil motores por ano, incluindo variantes híbridas flex.
A fabricação do Yaris Cross faz parte de um ciclo de investimento de R$ 11 bilhões até 2030 anunciado pela Toyota no ano passado. Além do novo SUV, são esperados a atualização do Corolla e a ampliação da fábrica de Sorocaba.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.