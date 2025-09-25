Toyota paralisa produção no Brasil após temporal destruir fábrica em SP

As três fábricas estão paradas, sem previsão de retorno. Neste ano será quase impossível retomar as atividades. Mais de 90% da fábrica de Porto Feliz ficaram destruídos. Marcelo Silva, diretor-executivo do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região

Em contato com o UOL Carros, Silva afirma que é grande a possibilidade de que a produção de veículos seja retomada apenas em 2026. No entanto, a Toyota prometeu ao sindicato que nenhum funcionário será demitido pelas paralisações. Os trabalhadores terão os dias abonados até 1º de outubro. Nos dias 20 seguintes, serão férias coletivas.

Após esse período, a expectativa é de que se inicie o período de layoff (suspensão temporária de contrato). Ele será votado em assembleia virtual pelo sindicato, que terá início amanhã e irá até o próximo domingo. O layoff terá período mínimo de dois meses, podendo ser ampliado para até cinco.

O lançamento do Yaris Cross estava programado para o fim de outubro. A Toyota afirma que uma nova data será comunicada em breve.

Devido aos estragos, a fábrica de Porto Feliz foi isolada para vistoria da Defesa Civil. A montadora informou que não há prazo para retomada das atividades.