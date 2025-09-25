Não é tudo igual: entenda tipos de carregadores para carros eletrificados

Carregador de emergência e tomada de casa

Esta é a alternativa mais elementar. Trata-se de um carregador (caixa de controle e um cabo) que conecta no carro e na tomada convencional de casa. Este carregador, comumente, é fornecido de fábrica pela marca, é pequeno e portátil. Uma das vantagens é que o manuseio é simples e pode ser feito em qualquer tomada - sem uma instalação específica.

Isso porque o carregador utiliza corrente alternada monofásica da rede (127V ou 220V) e entrega uma corrente limitada (geralmente 8A a 12A). Por isso, sua potência é baixa, em torno de 1,4 kW (em 127V) e até 3 kW (em 220V).

A grande desvantagem é o tempo de carregamento, demasiadamente longo. Dependendo do tamanho da bateria do veículo, pode levar mais de 40 horas para carregar. Ou seja, é usado em situações de emergência, onde há pouquíssima infraestrutura de carregamento ou quando não há nenhuma outra solução.

E a conta de luz? Bom, na prática, este carregador tem consumo similar ao de um micro-ondas ou secador ligado continuamente. O que se faz necessário é um circuito elétrico em boas condições. Tomadas domésticas comuns não foram projetadas para fornecer alta corrente por tantas horas seguidas, então há risco de aquecimento dos fios e conexões se a instalação elétrica não estiver adequada.

Portátil

Embora compartilhem a portabilidade com os carregadores de emergência (acima), sua principal diferença é potência. Enquanto os de emergência são mais lentos, os portáteis podem variar de 3,7 kW até 22 kW, o que impacta diretamente no tempo de recarga. Com a potência máxima de 22 kW, é possível encher uma bateria 40 kWh, por exemplo, em cerca de duas horas.