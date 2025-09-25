Não é tudo igual: entenda tipos de carregadores para carros eletrificados

Um dos maiores gargalos da eletromobilidade no Brasil, definitivamente, é a infraestrutura de carregamento. No entanto, a diversidade de carregadores disponíveis surge como uma solução crucial para mitigar esse problema.
Seja para o cotidiano urbano ou para encarar viagens longas dentro do País, há uma ampla gama de alternativas. E elas vão desde desde as mais básicas, como a tomada de casa ou equipamentos portáteis para emergências, passam pelo famoso wallbox até chegar nas estações de carga rápida ou ultrarrápida, que reabastecem a bateria do carro em poucos minutos.
O UOL Carros mergulha a fundo neste tema, explorando as particularidades, vantagens e aplicações de cada tipo de carregador.
Carregador de emergência e tomada de casa
Esta é a alternativa mais elementar. Trata-se de um carregador (caixa de controle e um cabo) que conecta no carro e na tomada convencional de casa. Este carregador, comumente, é fornecido de fábrica pela marca, é pequeno e portátil. Uma das vantagens é que o manuseio é simples e pode ser feito em qualquer tomada - sem uma instalação específica.
Isso porque o carregador utiliza corrente alternada monofásica da rede (127V ou 220V) e entrega uma corrente limitada (geralmente 8A a 12A). Por isso, sua potência é baixa, em torno de 1,4 kW (em 127V) e até 3 kW (em 220V).
A grande desvantagem é o tempo de carregamento, demasiadamente longo. Dependendo do tamanho da bateria do veículo, pode levar mais de 40 horas para carregar. Ou seja, é usado em situações de emergência, onde há pouquíssima infraestrutura de carregamento ou quando não há nenhuma outra solução.
E a conta de luz? Bom, na prática, este carregador tem consumo similar ao de um micro-ondas ou secador ligado continuamente. O que se faz necessário é um circuito elétrico em boas condições. Tomadas domésticas comuns não foram projetadas para fornecer alta corrente por tantas horas seguidas, então há risco de aquecimento dos fios e conexões se a instalação elétrica não estiver adequada.
Portátil
Embora compartilhem a portabilidade com os carregadores de emergência (acima), sua principal diferença é potência. Enquanto os de emergência são mais lentos, os portáteis podem variar de 3,7 kW até 22 kW, o que impacta diretamente no tempo de recarga. Com a potência máxima de 22 kW, é possível encher uma bateria 40 kWh, por exemplo, em cerca de duas horas.
Para os modelos mais simples, de até 3,7 kW, a compatibilidade com tomadas residenciais (127V e 220V) torna o carregamento em casa uma opção viável. No entanto, é crucial ter atenção. Especialistas alertam que usar potências maiores em plugues domésticos pode sobrecarregar a rede elétrica e, em casos extremos, provocar incêndios.
Já os carregadores mais potentes, que operam em 220V e 380V, e chegam a 32A, exigem tomadas especiais, como as de padrão industrial. Em sistemas trifásicos, a velocidade de recarga pode ser até dez vezes maior.
A flexibilidade permite que o veículo seja recarregado em diversos locais, desde que a tomada adequada esteja disponível. É uma alternativa para garantir a autonomia sem depender exclusivamente de pontos de recarga públicos ou fixos.
Wallbox
Em termos estatísticos, 80% das recargas de carros eletrificados no Brasil são residenciais. Isso faz com que o chamado wallbox seja a principal solução entre os carregadores. Muitas fabricantes já incluem na compra de um veículo elétrico ou híbrido, esta estação de recarga. Montadoras, inclusive, já tem empresas homologadas que fazem todo o serviço - desde adequação da rede elétrica, obras e instalação do wallbox.
O carregador opera em corrente alternada (AC) e geralmente requer uma alimentação em 220V (monofásica ou trifásica, dependendo do modelo). Os wallbox oferecem potências maiores, tipicamente 7 kW nos modelos monofásicos (32A em 220V) ou até 22 kW nos modelos trifásicos - os de 11 kW são os mais comuns, por sua vez.
Isso permite reduzir drasticamente o tempo de carga em comparação ao carregador portátil. Um carro elétrico com bateria de 40 kWh ou 50 kWh poderia ser carregado completamente entre 6 e 8 horas a 7 kW, ou em 3 a 4 horas a 22 kW, por exemplo.
Ou seja, dá para deixar o carro à noite carregando, sem período de uso, enquanto todos dormem ou também em prédios comerciais no horário de trabalho. Os wallbox também estão presentes em supermercados, shoppings, estacionamentos privados, parques, hotéis e postos de combustível.
O wallbox ainda fornece uma recarga segura. A caixa atende diversas normas específicas de segurança e traz diversas proteções contra quedas de luz, curtos ou fuga de correntes. Uma desvantagem é que, se não estiver incluso na compra do carro, o custo inicial de aquisição e instalação do equipamento pode ser alto.
Alguns modelos inteligentes possuem funções de conectividade: é possível monitorar em tempo real pelo celular, agendar horários de carga (por exemplo, programar para carregar de madrugada, se a tarifa de energia for menor) e até integrar com sistemas solares ou de automação residencial.
Em termos de potência, mesmo os de 7 kW já são suficientes para repor 100 km de autonomia em cerca de 2 ou 3 horas (variando conforme o carro). Isso atende bem ao uso diário da maioria dos motoristas.
Rápidos e ultrarrápidos
Mais raros, os carregadores rápidos podem fornecer, em corrente alternada, uma potência de 40 kW, 50 kW ou 60 kW. Já em corrente contínua pode chegar até mesmo em 350 kW (no Brasil estes são exclusivos em concessionárias da Porsche).
Estas estações são essenciais em rodovias e para quem planeja fazer trajetos longas. Com um carregador rápido de 50 kW, muitos veículos podem ir de 20% a 80% da bateria na faixa de uma hora, o tempo de um café ou lanche durante a viagem. Já em um de 100 kW, esse tempo pode cair para algo em torno de 20 a 30 minutos (dependendo do carro e do estado de carga da bateria).
Para que um carro possa se beneficiar da recarga ultrarrápida, ele precisa de uma tecnologia interna robusta, que inclui proteções avançadas e um sistema sofisticado de gerenciamento de energia. Esse conjunto de recursos é essencial para garantir a segurança e a integridade da bateria durante o carregamento. Naturalmente, essa tecnologia de ponta eleva o custo final do veículo.
Outro fator é que a implementação de carregadores rápidos enfrenta desafios de custo e infraestrutura. O valor de um equipamento do tipo pode chegar a centenas de milhares de reais. Além do preço, a instalação de um carregador rápido exige uma infraestrutura elétrica robusta.
Devido a esses fatores, a instalação desses pontos de recarga fica a cargo de empresas, concessionárias de energia ou é realizada por meio de parcerias entre o setor público e privado. Recentemente, Porsche e Audi, por exemplo, anunciaram um investimento conjunto de R$ 70 milhões para instalar 66 novos pontos e ampliar o carregamento ultrarrápido, de 150 kW, pelas rodovias do país.
