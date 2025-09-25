Não faça como Romário: ficar sem combustível detona o seu carro e dá multa

Seja por desleixo, falta de atenção ou busca por um preço mais acessível nos postos, deixar o carro "apagar" por estar com o tanque vazio não traz apenas riscos, especialmente em uma rodovia. Também é uma situação que pode causar danos ao veículo, além de multa e remoção do automóvel.

A famosa "pane seca", expressão que caracteriza a total falta de combustível no tanque, é capaz de render gastos inesperados com o mecânico.

A bomba de combustível deixa de ser refrigerada, por exemplo. Nessa condição, o tanque não tem liquido o suficiente para manter a temperatura da bomba e aos poucos ela vai superaquecendo e impedindo o funcionamento correto do veículo..

Além disso, dirigir com o ponteio na reserva pode mandar sujeira para o sistema de injeção, alertam especialistas em mecânica automotiva.

Também vale destacar que a reserva do tanque do veículo não é um reservatório à parte e, quando a respectiva luz no painel acende, a quantidade de combustível restante varia de acordo com o modelo do carro.