Garagem de milhões: veja os carros raros do 'rei mais rico do mundo'

Rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn - ou Rama X, como é chamado popularmente - voltou a ser notícia devido ao seu patrimônio de US$ 43 bilhões que inclui 17 mil casas, 52 barcos e 38 jatos. E, como esperado em casos como esse, a garagem do monarca também é recheada de tesouros - o que inclui desde esportivos até um modelo luxuoso usado por celebridades e outros membros da realeza pelo mundo.
Ao todo a coleção conta com mais de 300 carros. Separamos abaixo alguns dos mais caros ou caros da garagem do monarca.
A coleção do 'rei mais rico do mundo'
Rolls-Royce Silver Spur Stretch Limousine
Valendo cerca de R$ 1,4 milhão, a limusine é uma das mais caras da coleção do rei. Fabricado entre os anos 1980 e 1990, o modelo tem motor 6.75L V8 que pode fazê-lo chegar a até 193 km/h. O veículo é utilizado rotineiramente como carro oficial do monarca.
Rolls-Royce Phantom 1960
Rama X possui outro modelo clássico da marca britânica Rolls-Royce na garagem. Este, mais tradicional, já que a família Phantom existe desde os anos 1920 e segue até os dias atuais com novas versões.
Esta é a quinta geração, datada de 1960. O carro conta com motor 6.2L V8, que pode chegar a 143 km/h. Outros famosos como John Lennon e a rainha Elizabeth II já tiveram o modelo, que custa R$ 1,03 milhão.
Maybach 62
Este modelo foi um dos primeiros apresentados pela Maybach após sua dona, a Daimler AG, revive-la no final dos anos 1990. O 62 foi fabricado entre 2002 e 2012 e custa aproximadamente R$ 3,7 milhões.
Ele possui um motor Mercedes-Benz M285 V12 biturbo que oferece cerca de 550 cv de potência.
Mercedes-Benz Classe S
Custando R$ 985 mil, o carro é um dos mais novos utilizados pelo rei tailandês. Mostrado em 2013, este é o modelo mais atual do Classe S. Ele conta com motor V8 de 460 cv de potência, chegando a uma velocidade máxima de 250 km/h.
Mercedes-Benz Classe V
Dos menos caros da lista, custando módicos R$ 518 mil, o veículo utilitário também é usado em aparições pelo monarca. Seu motor 3.0L V6 é capaz de gerar 204 cv de potência, fazendo o modelo alcançar até 198 km/h.
Cadillac DTS
O troféu de mais barato na garagem de Maha Vajiralongkorn pertence ao Cadillac DTS, com o preço aproximado de R$ 244 mil. Produzido até o ano de 2011, o carro tem 296 cv no motor V8 de 4.6L. No caso do rei tailandês, o automóvel tem teto conversível, possibilitando desfiles frente à população.
