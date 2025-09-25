Garagem de milhões: veja os carros raros do 'rei mais rico do mundo'

Imagem: Reprodução

Valendo cerca de R$ 1,4 milhão, a limusine é uma das mais caras da coleção do rei. Fabricado entre os anos 1980 e 1990, o modelo tem motor 6.75L V8 que pode fazê-lo chegar a até 193 km/h. O veículo é utilizado rotineiramente como carro oficial do monarca.

Rolls-Royce Phantom 1960

Imagem: Reprodução

Rama X possui outro modelo clássico da marca britânica Rolls-Royce na garagem. Este, mais tradicional, já que a família Phantom existe desde os anos 1920 e segue até os dias atuais com novas versões.

Esta é a quinta geração, datada de 1960. O carro conta com motor 6.2L V8, que pode chegar a 143 km/h. Outros famosos como John Lennon e a rainha Elizabeth II já tiveram o modelo, que custa R$ 1,03 milhão.