Como é a Ferrari 'à prova de polícia' apreendida em investigação do INSS

Caso não haja tomada por perto, é necessário transportar o veículo ao ponto de recarga mais próximo. Isso, segundo a revista piauí, motivou a Polícia Federal a não correr o risco de deixar o veículo descarregar sua bateria no pátio de apreensão.

Manual do carro reforça dificuldade dos procedimentos e importância de profissional qualificado Imagem: Reprodução

A Ferrari recomenda que a tomada de carregamento esteja sempre ligada ao carro quando esse não estiver em uso. (...) A não-observância disso pode fazer com que as baterias parem de funcionar corretamente e sofram danos permanentes Manual da Ferrari SF90 Stradale

Também há uma série de regras para que uma Ferrari SF90 Stradale seja transportada sem danos, devido ao arranjo mecânico incomum. O manual do proprietário diz que o veículo só deve ser puxado via cabo em situações excepcionais, como para colocá-lo rapidamente em um caminhão. Caso contrário, ele deve ser levantado com uso de cintas e colocado em uma plataforma.

Como o assoalho do carro tem função aerodinâmica, a fixação das cintas deve ser feita com precisão e "não é facil", diz o manual, que recomenda execução do serviço por oficinas autorizadas.

Além disso, se o reboque ocorrer por falta de energia, deve haver desativação manual do freio de estacionamento. Para isso, é necessário utilizar uma chave Allen especial, conectada via extensor em um pequeno compartimento sob o capô. A chave deve ser girada no sentido anti-horário, em cerca de 90º. Mais uma vez, a Ferrari pede que o serviço seja executado por especialistas.