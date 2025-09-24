Novos BMW querem 'ler a sua mente' para não te atrapalhar ao volante

Entendendo o contexto

Imagine o seguinte cenário: você trafega com seu BMW em uma rodovia de pista simples e percebe um caminhão parado no acostamento. Para não passar muito perto dele, decide 'comer' um pouco de faixa.

Nesse momento, os sensores do carro já estão monitorando seus índices de atenção e sonolência e detectaram seu olhar checando a faixa oposta de modo atento.

Se, junto disso, há um comando coerente no volante e nenhum risco imediato entrando no campo de visão do carro, o sistema não dispara o alarme de evasão faixa nem corrige a direção.

Na verdade, ele entende sua intenção, deixando você fazer o que é preciso. Além disso, o carro é capaz até de acionar a seta do carro de forma compulsória, a fim de garantir uma manobra de acordo com as regras de trânsito.

O objetivo é reduzir falsos positivos e fricções, entregando uma condução mais fluida — e menos irritante. A longo prazo, entende a marca, isso aumenta a efetividade do ADAS, uma vez que os humanos tendem a usá-lo com mais boa vontade.