Governo veta aumento de imposto e mantém valores para pneus importados

O Governo Federal decidiu não elevar o imposto de importação de pneus automotivos importados e vendidos no Brasil.

A medida era pleiteada pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos. Segundo a Anip, os compostos de fora do país já são maioria no mercado.

A Câmara de Comércio Exterior (Camex), entretanto, manteve uma tarifa anterior, aplicada há 12 meses.

O que mudou?

Desde outubro de 2024, os pneus importados de fora do Mercosul pagam 25% de imposto de importação. A alíquota anterior era de 16% e foi majorada a pedido da Anip.