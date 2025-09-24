Foton Tunland: novas picapes chinesas chegam para encarar Hilux e Ranger

Desde 2010 no Brasil atuando com caminhões, a chinesa Foton agora vai se aventurar por aqui no segmento de automóveis - mais especificamente no de picapes. E serão logo duas. Por meio da submarca Tunland, a fabricante lança a dupla chamada V7 (R$ 289.900) e V9 (R$ 309.900).

As caminhonetes médias tem motores, dimensões e capacidades semelhantes, mas buscam atingir públicos distintos. A concorrência, no entanto, será forte. A categoria é dominada pela Toyota Hilux e traz ainda nomes de peso como Chevrolet S10 e Ford Ranger. Em território chinês, a V7 e a V9 vão rivalizar com a BYD Shark e a recém-lançada GWM Poer.

Para tentar colocar medo nas rivais, as picapes não escondem um design inspirado em caminhonetes ocidentais e de maior porte. A V7, por exemplo, lembra muito a Ford F-150, principalmente no desenho dos faróis. A V9, por sua vez, bebe da fonte da Ram 1500.