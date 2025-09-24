Foton Tunland: novas picapes chinesas chegam para encarar Hilux e Ranger

Desde 2010 no Brasil atuando com caminhões, a chinesa Foton agora vai se aventurar por aqui no segmento de automóveis - mais especificamente no de picapes. E serão logo duas. Por meio da submarca Tunland, a fabricante lança a dupla chamada V7 (R$ 289.900) e V9 (R$ 309.900).
As caminhonetes médias tem motores, dimensões e capacidades semelhantes, mas buscam atingir públicos distintos. A concorrência, no entanto, será forte. A categoria é dominada pela Toyota Hilux e traz ainda nomes de peso como Chevrolet S10 e Ford Ranger. Em território chinês, a V7 e a V9 vão rivalizar com a BYD Shark e a recém-lançada GWM Poer.
Para tentar colocar medo nas rivais, as picapes não escondem um design inspirado em caminhonetes ocidentais e de maior porte. A V7, por exemplo, lembra muito a Ford F-150, principalmente no desenho dos faróis. A V9, por sua vez, bebe da fonte da Ram 1500.
A diferença básica dos modelos está na suspensão traseira. A V7 traz um conjunto mais robusto, amortecido por feixe de molas, para aguentar o trabalho pesado. Já a da V9 é multilink, que oferece maior conforto no uso cotidiano.
Fora isso, as caminhonetes são praticamente idênticas. Medem 5,61 m de comprimento, 2,09 m de largura e 1,95 m de altura, além da distância entre-eixos de 3,35 m. A V7, no entanto, é 4 cm mais baixa, com 1,91 m.
Outros números também são semelhantes. As picapes têm 1.379 litros na caçamba e a capacidade de carga é de 1.050 kg (V7) e 1.000 kg (V9). Ambas ainda têm 24 cm de vão livre do solo, 28° de ângulo de ataque e 26° de ângulo de saída. A capacidade de imersão das duas é de 70 cm.
Híbrida e sem rodízio
Já o motor é sempre o 2.0 turbodiesel com tecnologia híbrida leve - auxiliado por um sistema 48 volts. A atuação é como suporte para o motor a combustão em algumas funções, como o compressor do ar-condicionado, recuperação de energia e demais operações acionadas por correia. Por ser eletrificada, a picape dispensa o cumprimento do rodízio veicular em São Paulo.
São 175 cv de potência a 3.600 rpm e 45,4 kgfm de torque entre 1.500 e 2.600 giros. A transmissão é automática de oito marchas da ZF e a tração, 4x4 com acionamento eletrônico, controle de descida, bloqueio do diferencial traseiro. De acordo com a fabricante chinesa, o zero a 100 km/h é feito em 8 s e o consumo combinado é de 12,7 km/l.
As picapes ainda incorporam um pacote de segurança com seis airbags, monitoramento de pressão dos pneus, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, detector de fadiga, detector de ponto cego, alertas de abertura segura de portas e de tráfego cruzado, além de visão 360° e sensores de estacionamento traseiro e dianteiro. Há também um sistema de visão transparente do chassi, que projeta na tela central do painel a imagem do solo abaixo do veículo.
A V9 vem mais completa ao incluir piloto automático adaptativo, auxílio de centralização em faixa e assistente de movimentação automática no trânsito e reconhecimento de sinais de trânsito.
A Foton é uma marca relativamente nova. Foi fundada em 1996 e especializada em caminhões, mas também tem no portfólio comercias leves, como furgões e picapes. No ano passado, registrou a marca de 12 milhões de veículos comerciais fabricados.
No Brasil, tem uma linha de montagem de caminhões em Caxias do Sul (RS), dentro do complexo da brasileira Agrale. Atualmente, em formato CKD e com alguns componentes locais, os modelos de 3,5 toneladas e 12 t saem do Sul do Brasil.
Até o fim de 2025, a meta é nacionalizar toda a linha Aumark — que inclui os modelos 3,5, 7, 9, 12 t — e também a linha Auman de 17 t. A marca atualmente tem mais de 50 concessionárias espalhadas pelo Brasil e há um planejamento de expansão para 82 lojas até o final deste ano.
