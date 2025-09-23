Toyota adia lançamento do Yaris Cross após temporal atingir fábrica em SP

Como será o Yaris Cross

O Toyota Yaris Cross chegará para atuar no segmento de SUVs compactos, onde o Volkswagen T-Cross é líder isolado, com Chevrolet Tracker e Hyundai Creta brigando pelo segundo lugar. O modelo da marca japonesa tem 4,31 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,65 m de altura e 2,62 m de distância de entre-eixos. O SUV terá porta-malas com capacidade na casa dos 471 litros.

Substituto no Brasil de Yaris e Yaris Sedan, o Yaris Cross será idêntico ao modelo comercializado na Tailândia, mantendo sua boa lista de itens de série que incluem seis airbags, controles de tração e estabilidade, freios a disco nas quatro rodas com assistência ABS e EBD.

O pacote de segurança Toyota Safety Sense não está confirmado para todas as versões, mas para as híbridas isso já é certo. Ele agrega controle de cruzeiro adaptativo (ACC), sistema de segurança pré-colisão frontal (PCS), assistência de permanência (LTA) e alerta de mudança de faixa (LDA), faróis altos automáticos (AHB), entre outros itens.

A motorização será 1.5 aspirado e câmbio CVT, uma atualização do que era usado no Yaris, com 110 cv e torque de 14,9 kgfm quando abastecido com etanol.

Haverá também uma opção 1.5 híbrida flex, que combinará motor a combustão de 92 cv e 12,4 kgfm de torque com um elétrico que fornece 81 cv e 14,4 kgfm de torque, ligado ao câmbio e-CVT. Na Tailândia, a potência combinada é de 113 cv - por aqui, será maior.