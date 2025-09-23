Toyota adia lançamento do Yaris Cross após temporal atingir fábrica em SP
O temporal que atingiu a fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz (SP) afetará o lançamento do principal carro da montadora neste ano. O evento de apresentação do Yaris Cross, novo SUV 'barato' da marca japonesa, foi cancelado e não tem data prevista para ocorrer.
O que aconteceu
Segundo a Toyota, a chuva da última segunda-feira causou estragos consideráveis na fábrica de motores em Porto Feliz. Imagens divulgadas por funcionários mostram o local alagado, com o teto da estrutura arrancado pelos fortes ventos.
A marca afirmou que o incidente afetou a produção da Toyota em Sorocaba, onde será fabricado o Yaris Cross e também são produzidos outros modelos da marca, como Corolla e Corolla Cross.
O lançamento do Yaris Cross estava programado para o fim de outubro. A Toyota afirma que uma nova data será comunicada em breve.
Devido aos estragos, a fábrica de Porto Feliz foi isolada para vistoria da Defesa Civil. A montadora informou que não há prazo para retomada das atividades.
A segurança das pessoas é a prioridade da Toyota e estamos alocando nossa atenção neste tema, acompanhando cuidadosamente a situação e oferecendo todo o suporte necessário aos colaboradores e parceiros que atuavam no local.
O complexo de Porto Feliz é a principal fábrica de motores da Toyota na América Latina, tendo sido inaugurada em 2016. A unidade é responsável pelo fornecimento da propulsão dos Corolla e Corolla Cross montadoras em Sorocaba (SP).
A unidade emprega cerca de 700 pessoas e produz mais de 100 mil motores por ano, incluindo variantes híbridas flex.
Como será o Yaris Cross
O Toyota Yaris Cross chegará para atuar no segmento de SUVs compactos, onde o Volkswagen T-Cross é líder isolado, com Chevrolet Tracker e Hyundai Creta brigando pelo segundo lugar. O modelo da marca japonesa tem 4,31 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,65 m de altura e 2,62 m de distância de entre-eixos. O SUV terá porta-malas com capacidade na casa dos 471 litros.
Substituto no Brasil de Yaris e Yaris Sedan, o Yaris Cross será idêntico ao modelo comercializado na Tailândia, mantendo sua boa lista de itens de série que incluem seis airbags, controles de tração e estabilidade, freios a disco nas quatro rodas com assistência ABS e EBD.
O pacote de segurança Toyota Safety Sense não está confirmado para todas as versões, mas para as híbridas isso já é certo. Ele agrega controle de cruzeiro adaptativo (ACC), sistema de segurança pré-colisão frontal (PCS), assistência de permanência (LTA) e alerta de mudança de faixa (LDA), faróis altos automáticos (AHB), entre outros itens.
A motorização será 1.5 aspirado e câmbio CVT, uma atualização do que era usado no Yaris, com 110 cv e torque de 14,9 kgfm quando abastecido com etanol.
Haverá também uma opção 1.5 híbrida flex, que combinará motor a combustão de 92 cv e 12,4 kgfm de torque com um elétrico que fornece 81 cv e 14,4 kgfm de torque, ligado ao câmbio e-CVT. Na Tailândia, a potência combinada é de 113 cv - por aqui, será maior.
Será o SUV mais barato do mercado com tecnologia híbrida plena. Os preços devem partir de R$ 130 mil e chegar aos R$ 180 mil.
A exemplo do sedã e do SUV médios, contará com cinco anos de garantia - ampliada para dez anos, caso o cliente prossiga com o plano de revisões na rede autorizada após o prazo inicial.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.