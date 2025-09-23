Temporal arranca teto e destrói parte de fábrica da Toyota em São Paulo

O que aconteceu

Tempestade atingiu a fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz — a 130 km da capital - por volta das 13h de segunda-feira.

Segundo a Defesa Civil, houve ventos de até 90 km/h. Consequentemente, ocorreram "danos severos à estrutura da fábrica", disse a Toyota ao UOL Carros.

As rajadas arrancaram o teto da unidade fabril e, com isso, a chuva atingiu a linha de produção. Imagens feitas por funcionários mostram o interior alagado e um veículo virado no pátio.

Devido aos estragos, o local foi isolado para vistoria da Defesa Civil. A montadora informou que não há prazo para retomada das atividades.