Falsa economia: estes hábitos para poupar fazem gastar mais com seu carro

Seja por falta de grana ou de noção, muitos proprietários de veículos deixam de tomar cuidados básicos com o seu "possante". Alguns ignoram os prazos de revisões periódicas, enquanto outros buscam "economizar" dinheiro com peças e fluidos de baixa qualidade.

Também há pessoas que deixam de ler o manual e, por causa disso, passam a usar o carro do jeito errado repetidamente.

Esses são vacilos que aparentam ser pequenos e desimportantes. Contudo, economias "burras" e desleixos recorrentes podem, e isso é bastante comum, resultar em gastos elevados com reparos quando o automóvel pifa de vez.