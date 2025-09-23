Chapolin: como controle remoto de portão vira ferramenta para furtar carros

Quando os dois sinais são emitidos ao mesmo tempo, a informação de travamento das portas não chega ao seu destino. Após o proprietário se afastar, os criminosos abrem o veículo com tranquilidade e levam os objetos de valor em segundos. Por isso, a dica é sempre checar se o carro está realmente fechado.

Em um vídeo gravado em suas redes sociais, o policial militar Cabo Almeida, de Pinhais, no Paraná, mostra como o golpe acontece. Os criminosos ficam segurando o dispositivo enquanto o proprietário trava o carro. A atitude, segundo ele, "isola" o sinal da chave.

Veja dicas para evitar ataques no trânsito



UOL Carros conversou com o policial federal e instrutor de defesa pessoal Fábio Henriques e também reuniu orientações disponíveis no Manual de Auto Proteção da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Veja abaixo dicas para não se tornar um alvo de criminosos.

Nunca reaja nem negocie com assaltantes

É possível antever a possibilidade de ataques para não ser pego de surpresa. Se mesmo assim acontecer a abordagem criminosa, a regra de ouro é nunca reagir.