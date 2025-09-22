Fiat Grande Panda: já dirigimos o compacto que estreia no Brasil em 2026

Imagem: Divulgação

Basicamente, esse veículo será o Grande Panda, que a Fiat lançou há alguns meses na Europa, com modificações para o mercado brasileiro - e, possivelmente, trazendo um nome diferente. Quem sabe, a Fiat vai batizar o lançamento como Uno, mas isso é apenas especulação.

A convite da Fiat, como parte das comemorações dos 50 anos de presença da montadora europeia no Brasil, que serão completados em 2026, o UOL Carros foi até o Campo de Provas de Balocco, nos arredores de Milão, na Itália, para conhecer de perto - e dirigir - o Grande Panda.

Imagem: Divulgação

Na Europa, o modelo traz motorizações elétrica e híbrida leve, combinando propulsor 1.2 turbo a gasolina com outro elétrico, com arquitetura de 48 volts.

No Brasil, nossa aposta é de que o Grande Panda, ou seja lá como será chamado, vai trazer motor 1.0 de três cilindros da família Firefly, em variantes aspirada e turbo T200, possivelmente com sistema híbrido leve de 12 volts, que já equipa Fiat Pulse e Fastback, além de Peugeot 208 e 2008.