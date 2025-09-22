De novo Clio a Ranger híbrida: veja novidades mostradas no Salão de Munique

Outra montadora a marcar presença na mostra foi a Hyundai, que apresentou o modelo Hyundai Concept Three. O carro-conceito deve servir de base para o futuro Ioniq 3, que passará a ser produzido no próximo ano na Europa, posicionado abaixo do Kona elétrico.

Com 4,28 m de comprimento, 1,94 m de largura, 1,42 m de altura e distância entre-eixos de 2,72 m, o hatch médio será vendido com duas opções de motorização, com 204 cv e 313 cv. Já o visual se inspira no Veloster, com teto rebaixado e dianteira com capô arredondado.

Já a Ford aproveitou o Salão de Munique para exibir a versão híbrida plug-in da picape Ranger. Na Alemanha, foi apresentada na versão MS-RT PHEV, mais esportiva e com suspensão rebaixada, exibindo um visual agressivo.

A caminhonete conta com o motor 2.3 turbo ligado a um propulsor elétrico de 75 kW, o que garante uma entrega de 281 cv e 71 kgfm de torque. O câmbio é automático de 10 velocidades.

As marcas chinesas também estiveram presentes no Salão de Munique. A BYD, por exemplo, trouxe a nova geração do Tan, com chega ao Brasil a partir de dezembro com inédita motorização híbrida.

Outro destaque foi o Denza Z9 GT, modelo de luxo da marca chinesa que será comercializado no Brasil. Na versão híbrida plug-in, são 870 cv, enquanto a elétrica conta com 965 cv.