Peça do Fiat Fastback vira alvo de ladrões em furtos que levam segundos

Na maioria das vezes, o roubo de peças serve para abastecer o mercado paralelo, onde os itens são revendidos a preços menores.

Na concessionária, a câmera de ré sai por cerca de R$ 2.000. Em lojas online, é possível encontrá-la por menos da metade do preço. O guia de garantia do carro, entretanto, alerta que instalações paralelas podem comprometer a proteção de fábrica.

Quem ainda não sofreu com o furto, tenta se antecipar ao risco: em grupos online, já há donos que compartilham projetos improvisados para deter a remoção da câmera. Esses consistem em fixar a peça com parafusos especiais. Ainda que não sejam à prova de furto, os parafusos atrasam o processo de remoção da câmera, desincentivando a ação dos ladrões.

Itens furtados são vendidos por menos no mercado paralelo Imagem: Divulgação

O que diz a Fiat

Em nota, a Stellantis diz que está "ciente" e "atenta" quanto aos relatos dos furtos de câmera de ré do Fiat Fastback.