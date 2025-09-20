Golf GTI: por que VW não traz mais unidades mesmo com vendas esgotadas

O retorno do Volkswagen Golf GTI ao Brasil foi uma montanha-russa. Primeiro veio o frenesi nas redes sociais com a confirmação do retorno do hatch esportivo ao País após um hiato de seis anos. Os 12 meses seguintes foram de burburinhos e expectativas para os preços. Talvez a única percepção era de que seria uma quantidade limitada, o que se confirmou: 500 unidades. Mas, com o conhecimento de uma demanda reprimida e o apelo da sigla, por que não trazer mais?

Livia Kinoshita, diretora de Marketing da Volkswagen do Brasil, responde. "Com a tradição e histórico da sigla GTI no Brasil e considerando os volumes de produção a que temos acesso, a nossa estratégia foi de trazer uma quantidade menor de carros e investir na criação de uma experiência exclusiva para os compradores do Golf GTI com o GTI Experience Club".

Antes da revelação dos valores, no entanto, um balde de água fria e críticas: fora a quantidade limitada, regras rígidas para comprar uma unidade. A VW restringiu a venda a um CPF ou CNPJ por cliente e ainda era necessário ter adquirido algum esportivo da marca, seja GTS, GLI ou GTI - ou ainda de outra marca do Grupo Volkswagen, como Audi ou Porsche. Além disso, a revenda precisa ser para a própria fabricante.