Golf GTI: por que VW não traz mais unidades mesmo com vendas esgotadas

O retorno do Volkswagen Golf GTI ao Brasil foi uma montanha-russa. Primeiro veio o frenesi nas redes sociais com a confirmação do retorno do hatch esportivo ao País após um hiato de seis anos. Os 12 meses seguintes foram de burburinhos e expectativas para os preços. Talvez a única percepção era de que seria uma quantidade limitada, o que se confirmou: 500 unidades. Mas, com o conhecimento de uma demanda reprimida e o apelo da sigla, por que não trazer mais?
Livia Kinoshita, diretora de Marketing da Volkswagen do Brasil, responde. "Com a tradição e histórico da sigla GTI no Brasil e considerando os volumes de produção a que temos acesso, a nossa estratégia foi de trazer uma quantidade menor de carros e investir na criação de uma experiência exclusiva para os compradores do Golf GTI com o GTI Experience Club".
Antes da revelação dos valores, no entanto, um balde de água fria e críticas: fora a quantidade limitada, regras rígidas para comprar uma unidade. A VW restringiu a venda a um CPF ou CNPJ por cliente e ainda era necessário ter adquirido algum esportivo da marca, seja GTS, GLI ou GTI - ou ainda de outra marca do Grupo Volkswagen, como Audi ou Porsche. Além disso, a revenda precisa ser para a própria fabricante.
"Apesar de uma marca de volume, modelos como o GTI tem um apelo exclusivo, o que permite uma estratégia como essa. Outras gerações do Golf no passado já tiveram edições limitadas ou lotes restritos com bastante sucesso, como o Golf GTI VR6 em 2003, com apenas 99 unidades comercializadas. Até hoje, o modelo é exaltado pelos fãs da marca e se tornou um clássico valorizado no mercado", diz a executiva de marketing. Vale lembrar que a VW também trouxe um lote limitado da versão híbrida do próprio Golf, a GTE, em 2019, e o modelo encalhou.
O chamado marketing de escassez não é comum para fabricantes generalistas. É comumente usados por fabricantes premium que trazem um perfil de cliente com o desejo de exclusividade e da diferenciação frente ao seu círculo social.
"Realmente essa questão não é normal, pois até quando são feitas séries especiais os volumes são altos. A VW está se aproveitando da produção europeia para gerar esse barulho. Poucos carros foram ajustados para o mercado local, mas produzidos em uma linha de alto volume", aponta Murilo Moreno, sócio-fundador da Sequoia Estratégia e Marketing.
Para o especialista em marketing, este movimento foi "inteligente e bem pensado", mas vai além da exclusividade. "A grande questão é garantir peças de reposição à medida em que o carro fique velho, o que eles parecem ter minimizado com as regras de venda", explica Moreno.
"Essas restrições, inclusive, ajudam a aumentar o desejo. Só uns poucos privilegiados terão a chance de possuir um. Não é só uma questão de dinheiro", completa.
Fãs estão contentes?
No fim, a estratégia deu certo. Nem lote limitado, regras restritas ou os R$ 430 mil afugentaram os compradores. Pelo contrário. O novo Golf GTI esgotou rapidamente os 350 primeiros exemplares (haverá um lote adicional de mais 150) e ainda gerou uma fila de mais de 400 interessados.
"Por ser uma estratégia que o público não espera da VW, sabíamos que o movimento nas redes sociais seria grande, tanto positivo como negativo. Ainda assim, no nosso ponto de vista, o saldo é positivo. Os verdadeiros fãs da marca estão contentes com o retorno de uma lenda como o Golf GTI", afirma Kinoshita.
Esta estratégia de oferecer lotes limitados ou com preços promocionais inicialmente vem se tornando uma ferramenta frequente por montadoras 'convencionais'. Renault, Ram e recentemente a GWM usaram esse artifício com seus produtos.
"Desde a questão de homologação, que é liberada em lotes pequenos, até a questão de teste de potencial de vendas. O preço, nesse caso, funciona como um chamariz para diminuir a resistência à compra", diz Murilo Moreno.
Mas este movimento também pode ter efeitos colaterais. Um exemplo é o Honda Civic Type R. O hot hatch também sempre esteve no imaginário dos brasileiros, mas nunca foi vendido por aqui. Algumas unidades importadas independentemente, no entanto, rodavam pelo Brasil.
Em 2023, a marca japonesa finalmente trouxe de forma oficial com preços parecidos com os do Golf GTI atualmente: entre R$ 429.900 e R$ 434.900. Limitado a 100 unidades por ano, o modelo, por sua vez, pode ser encontrado a pronta-entrega ou no showroom de algumas concessionárias.
Para o especialista de marketing, faltou um aspecto importante. "Toda estratégia vem com riscos. No caso do Type R faltou um histórico da marca que gerasse o burburinho que o Golf GTI está gerando", finaliza Moreno.
