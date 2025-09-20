Como mau negócio fez médico gaúcho montar garagem dos sonhos em casa

O que cirurgia plástica e supercarros clássicos têm em comum? Para Eduardo Pellini, ambos são motivo de reconhecimento. O médico gaúcho tem uma clínica próspera em Porto Alegre (RS), com procedimentos estéticos que renderam clientela até em consultórios da Itália, onde também atende.
Em paralelo, Pellini também é um colecionador conceituado, a ponto de ter construído uma garagem só para guardar seu acervo.
O que aconteceu
Segundo o cirurgião, a paixão pelos modelos antigos veio de um mau negócio. Tudo começou em 1999, quando seu pai, fã do Ford Galaxie Landau, sugeriu que Eduardo adquirisse uma unidade do sedã.
"Fiquei com ele por muitos anos, mas vi que o carro valorizou muito e resolvi vendê-lo. Obviamente acabei me arrependendo e comprando outros carros para repor aquele". Eduardo Pellini, cirurgião e colecionador de carros antigos
Ainda que o Landau remetesse ao valor afetivo do pai, Eduardo Pellini pode dizer que encontrou obras ainda mais desejadas pelos amantes de carros.
A predileção por muscle cars é grande, e o médico tem, em sua coleção, modelos como dois Dodge Challenger dos anos 1970, incluindo R/T 426. Também há um Plymouth Barracuda da mesma década, um Chevrolet Corvette C1 de 1961, um Buick Riviera 1969
Em relação ao Mustang, Pellini decidiu valorizar a série limitada Boss 302, com motor V8 5.0 de alto desempenho: além da versão original, de 1969, o entusiasta também conta um modelo 2012, feito para homenagear o carro dos anos 1960.
Além dos muscle cars, também há um Cadillac Alanté 1992, um BMW Série 8 E31 e uma Volkswagen Kombi 'Corujinha' — além de modelos da Ferrari.
Ligações com a Itália
Cirurgião há mais de duas décadas, Pellini fez amizade com profissionais da Itália, levando-o a revalidar seu diploma médico na Comunidade Europeia. Dessa forma, diz, costuma ir com frequência trimestral à Europa, a fim de atender aos clientes italianos.
Nas redes sociais, é até possível vê-lo comentando em classificados do país, a procura de modelos raros. Coincidentemente ou não, a coleção de Ferraris cresceu, com uma Testarossa, uma 348 e uma 456 GT guardadas.
Com uma coleção cada vez maior, conta, a solução improvisada consistia até em espalhar carros nas garagens de casa, da clínica e onde mais coubesse. Para resolver, então, o problema, a saída foi construir a Pellini Garage, como apelidou o imóvel feito sob medida para o acervo.
A garagem dos sonhos também é um ponto de encontro, onde recebe amigos e aficionados que pedem para conhecer suas 'joias' guardadas.
Além da frota, Eduardo Pellini também construiu um bar, instalou simuladores de corrida e pendurou souvenirs como o volante de um McLaren de Fórmula 1, pilotada por Ayrton Senna.
O primeiro encontro na Pellini Garage ocorreu em junho, mas, com renome entre os fãs de carro equivalente ao prestígio no mundo dos procedimentos cirúrgicos, o médico não pretende parar. "Que venham os próximos", afirmou.
