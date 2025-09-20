Como mau negócio fez médico gaúcho montar garagem dos sonhos em casa

O que aconteceu

Segundo o cirurgião, a paixão pelos modelos antigos veio de um mau negócio. Tudo começou em 1999, quando seu pai, fã do Ford Galaxie Landau, sugeriu que Eduardo adquirisse uma unidade do sedã.

"Fiquei com ele por muitos anos, mas vi que o carro valorizou muito e resolvi vendê-lo. Obviamente acabei me arrependendo e comprando outros carros para repor aquele". Eduardo Pellini, cirurgião e colecionador de carros antigos

Ainda que o Landau remetesse ao valor afetivo do pai, Eduardo Pellini pode dizer que encontrou obras ainda mais desejadas pelos amantes de carros.

Médico conta com um Ford Mustang Boss 309 original e a reedição, de 43 anos depois Imagem: @efm_cars/Instagram

A predileção por muscle cars é grande, e o médico tem, em sua coleção, modelos como dois Dodge Challenger dos anos 1970, incluindo R/T 426. Também há um Plymouth Barracuda da mesma década, um Chevrolet Corvette C1 de 1961, um Buick Riviera 1969