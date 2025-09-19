GM anuncia empréstimo de quatro carros elétricos para uso de Lula e Alckmin
A General Motors anunciou o empréstimo em regime de comodato por um ano de quatro veículos elétricos para uso da Presidência e Vice-Presidência da República. O modelo escolhido foi o Chevrolet Blazer EV, com autonomia de até 481 km de acordo com o Inmetro.
A parceria também inclui um acordo com a WEG para a instalação de infraestrutura de recarga no Palácio do Planalto, incluindo dois carregadores AC e um DC.
O que aconteceu
A GM vai fornecer quatro unidades do Chevrolet Blazer EV para uso oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB).
A WEG instalou infraestrutura de recarga no Palácio do Planalto: dois carregadores convencionais (AC) e um rápido (DC).
A GM e WEG firmaram o empréstimo por comodato (cedido sem custos) por um ano, com possibilidade de renovação, tanto dos veículos quanto dos carregadores.
Veículos serão usados nos compromissos oficiais do Presidente e do Vice-Presidente. Iniciativa faz parte de estratégia de descarbonização da frota governamental.
Esse não foi o único acordo firmado com o governo federal para a renovação de frota. Em fevereiro, foi anunciado o empréstimo de dois veículos elétricos da BYD para a Presidência da República, além de outros 20 para o STJ. O acordo é válido até janeiro do próximo ano.
Como é o Blazer EV
O SUV tem motor elétrico que entrega 347 cv e torque de 44,9 kgfm. Acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos.
Recarrega em até 190 kW em carregadores rápidos, aceite 22 kW em corrente alternada. Tempo para 80% da carga em DC rápido: cerca de 40 minutos
Visual esportivo: rodas de 21 polegadas, muitos vincos na carroceria, detalhes pretos e iluminação diferenciada (barra iluminada na frente, lanternas em "Y" traseiras).
Interior espaçoso, especialmente no banco traseiro; porta-malas tem 436 litros.
Acabamento de alta qualidade: superfícies macias, costuras vermelhas nos bancos e volante, volante aquecido, muitos ajustes elétricos, teto solar panorâmico, som premium, entre outros itens.
