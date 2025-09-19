Assine UOL
GM anuncia empréstimo de quatro carros elétricos para uso de Lula e Alckmin

Do UOL, em São Paulo
Presidente Lula recebe carro elétrico em regime de comodato por parte da GM
Presidente Lula recebe carro elétrico em regime de comodato por parte da GM Imagem: Divulgação

A General Motors anunciou o empréstimo em regime de comodato por um ano de quatro veículos elétricos para uso da Presidência e Vice-Presidência da República. O modelo escolhido foi o Chevrolet Blazer EV, com autonomia de até 481 km de acordo com o Inmetro.

A parceria também inclui um acordo com a WEG para a instalação de infraestrutura de recarga no Palácio do Planalto, incluindo dois carregadores AC e um DC.

O que aconteceu

A GM vai fornecer quatro unidades do Chevrolet Blazer EV para uso oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB).

A WEG instalou infraestrutura de recarga no Palácio do Planalto: dois carregadores convencionais (AC) e um rápido (DC).

A GM e WEG firmaram o empréstimo por comodato (cedido sem custos) por um ano, com possibilidade de renovação, tanto dos veículos quanto dos carregadores.

Veículos serão usados nos compromissos oficiais do Presidente e do Vice-Presidente. Iniciativa faz parte de estratégia de descarbonização da frota governamental.

Esse não foi o único acordo firmado com o governo federal para a renovação de frota. Em fevereiro, foi anunciado o empréstimo de dois veículos elétricos da BYD para a Presidência da República, além de outros 20 para o STJ. O acordo é válido até janeiro do próximo ano.

Como é o Blazer EV

O SUV tem motor elétrico que entrega 347 cv e torque de 44,9 kgfm. Acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos.

Recarrega em até 190 kW em carregadores rápidos, aceite 22 kW em corrente alternada. Tempo para 80% da carga em DC rápido: cerca de 40 minutos

Visual esportivo: rodas de 21 polegadas, muitos vincos na carroceria, detalhes pretos e iluminação diferenciada (barra iluminada na frente, lanternas em "Y" traseiras).

Interior espaçoso, especialmente no banco traseiro; porta-malas tem 436 litros.

Acabamento de alta qualidade: superfícies macias, costuras vermelhas nos bancos e volante, volante aquecido, muitos ajustes elétricos, teto solar panorâmico, som premium, entre outros itens.

