GM anuncia empréstimo de quatro carros elétricos para uso de Lula e Alckmin

A General Motors anunciou o empréstimo em regime de comodato por um ano de quatro veículos elétricos para uso da Presidência e Vice-Presidência da República. O modelo escolhido foi o Chevrolet Blazer EV, com autonomia de até 481 km de acordo com o Inmetro.

A parceria também inclui um acordo com a WEG para a instalação de infraestrutura de recarga no Palácio do Planalto, incluindo dois carregadores AC e um DC.

O que aconteceu

A GM vai fornecer quatro unidades do Chevrolet Blazer EV para uso oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB).