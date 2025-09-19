De Nivus a nova picape: como serão os carros híbridos da Volks no Brasil

A Volkswagen vai investir R$ 16 bilhões no Brasil até 2028. E grande parte desse montante é para iniciar o processo de eletrificação dos carros da marca. Nos próximos dois anos, a montadora alemã lançará os primeiros híbridos flex por aqui e deve ter, inicialmente, dois tipos de tecnologia: híbrido leve (MHEV) e pleno (HEV).
A primeira será um sistema híbrido leve de 48 V, mais avançado que os dos atuais Fiat Pulse e Fastback Hybrid, por exemplo. A concepção é a mesma: um pequeno gerador para alimentar a parte elétrica e dar uma força para o propulsor a combustão, no caso, o conhecido 1.0 TSI, mas que será renovado e chamado de eTSI.
A diferença é que nos VW esse motor elétrico será capaz de tracionar as rodas por um curto espaço de tempo. De acordo com a Mobiauto, este sistema estreará possivelmente na nova geração do Nivus.
Quem também deve oferecer este conjunto híbrido é a futura picape intermediária da VW, que será produzida em São José dos Pinhais (PR). A caminhonete em monobloco no porte da Chevrolet Montana terá elementos visuais do conceito Tarok, apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018.
Vale lembrar que a estratégia visa atender a oitava fase do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores), que ficará mais rígido em 2027.
T-Cross HEV?
Já a tecnologia híbrida plena parece ter sido adiantada pela matriz. O recém-lançado T-Roc na Europa traz o sistema HEV, que alia o motor 1.5 TSI Evo2 (uma evolução do atual 1.4 TSI) e um motor elétrico também de 48 V, mas capaz de gerar 19 cv e quase 6 kgfm de torque.
Com foco na eficiência, economia de combustível e redução de emissões, este conjunto funciona em ciclo Miller - e não no convencional Otto. A tecnologia permite uma fase de expansão maior que a de compressão, por meio de um controle de válvulas que atrasa ou antecipa o fechamento da admissão.
Para compensar a perda de potência devido à menor compressão efetiva, o ciclo Miller utiliza a sobrealimentação (turbocompressor). O motor também traz desativação de cilindros e turbo de geometria variável. No Brasil, no entanto, este motor será produzido em São Carlos (SP) e com tecnologia flex. Potência e torque combinados podem chegar a 170 cv e mais de 30 kgm com a bateria totalmente carregada e na temperatura de atuação ideal.
Vale dizer ainda que tudo isso será colocado em uma nova plataforma, confirmada por Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.
"A gente vai trazer uma plataforma híbrida. A base MQB que temos hoje também pode receber uma hibridização. Tem dois tipos de plataforma, uma que temos hoje e outra que estamos trazendo, a nova MQB Hybrid, que vai dar origem a carros híbridos da Volkswagen. Ela já existe e está sendo desenvolvida com outras marcas do grupo", afirma.
Considerada uma evolução da MQB (Modularer Querbaukasten, ou kit de ferramentas modular transversal, em referência aos motores transversais), a nova base vai comportar três tipos de híbridos: leves, paralelos e plug-in. O principal foco será nos leves e paralelos, aqueles em que os motores elétricos e a combustão trabalham em conjunto na maior parte do tempo.
