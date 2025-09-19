De Nivus a nova picape: como serão os carros híbridos da Volks no Brasil

A Volkswagen vai investir R$ 16 bilhões no Brasil até 2028. E grande parte desse montante é para iniciar o processo de eletrificação dos carros da marca. Nos próximos dois anos, a montadora alemã lançará os primeiros híbridos flex por aqui e deve ter, inicialmente, dois tipos de tecnologia: híbrido leve (MHEV) e pleno (HEV).

A primeira será um sistema híbrido leve de 48 V, mais avançado que os dos atuais Fiat Pulse e Fastback Hybrid, por exemplo. A concepção é a mesma: um pequeno gerador para alimentar a parte elétrica e dar uma força para o propulsor a combustão, no caso, o conhecido 1.0 TSI, mas que será renovado e chamado de eTSI.

A diferença é que nos VW esse motor elétrico será capaz de tracionar as rodas por um curto espaço de tempo. De acordo com a Mobiauto, este sistema estreará possivelmente na nova geração do Nivus.