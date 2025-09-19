Assine UOL
CarrosLançamentos e mercado

De Nivus a nova picape: como serão os carros híbridos da Volks no Brasil

Raphael Panaro
Colaboração para o UOL
Imagem
Imagem: Divulgação

A Volkswagen vai investir R$ 16 bilhões no Brasil até 2028. E grande parte desse montante é para iniciar o processo de eletrificação dos carros da marca. Nos próximos dois anos, a montadora alemã lançará os primeiros híbridos flex por aqui e deve ter, inicialmente, dois tipos de tecnologia: híbrido leve (MHEV) e pleno (HEV).

A primeira será um sistema híbrido leve de 48 V, mais avançado que os dos atuais Fiat Pulse e Fastback Hybrid, por exemplo. A concepção é a mesma: um pequeno gerador para alimentar a parte elétrica e dar uma força para o propulsor a combustão, no caso, o conhecido 1.0 TSI, mas que será renovado e chamado de eTSI.

A diferença é que nos VW esse motor elétrico será capaz de tracionar as rodas por um curto espaço de tempo. De acordo com a Mobiauto, este sistema estreará possivelmente na nova geração do Nivus.

Quem também deve oferecer este conjunto híbrido é a futura picape intermediária da VW, que será produzida em São José dos Pinhais (PR). A caminhonete em monobloco no porte da Chevrolet Montana terá elementos visuais do conceito Tarok, apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018.

Vale lembrar que a estratégia visa atender a oitava fase do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores), que ficará mais rígido em 2027.

T-Cross HEV?

Já a tecnologia híbrida plena parece ter sido adiantada pela matriz. O recém-lançado T-Roc na Europa traz o sistema HEV, que alia o motor 1.5 TSI Evo2 (uma evolução do atual 1.4 TSI) e um motor elétrico também de 48 V, mas capaz de gerar 19 cv e quase 6 kgfm de torque.

Com foco na eficiência, economia de combustível e redução de emissões, este conjunto funciona em ciclo Miller - e não no convencional Otto. A tecnologia permite uma fase de expansão maior que a de compressão, por meio de um controle de válvulas que atrasa ou antecipa o fechamento da admissão.

Para compensar a perda de potência devido à menor compressão efetiva, o ciclo Miller utiliza a sobrealimentação (turbocompressor). O motor também traz desativação de cilindros e turbo de geometria variável. No Brasil, no entanto, este motor será produzido em São Carlos (SP) e com tecnologia flex. Potência e torque combinados podem chegar a 170 cv e mais de 30 kgm com a bateria totalmente carregada e na temperatura de atuação ideal.

Continua após a publicidade

Vale dizer ainda que tudo isso será colocado em uma nova plataforma, confirmada por Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

"A gente vai trazer uma plataforma híbrida. A base MQB que temos hoje também pode receber uma hibridização. Tem dois tipos de plataforma, uma que temos hoje e outra que estamos trazendo, a nova MQB Hybrid, que vai dar origem a carros híbridos da Volkswagen. Ela já existe e está sendo desenvolvida com outras marcas do grupo", afirma.

Considerada uma evolução da MQB (Modularer Querbaukasten, ou kit de ferramentas modular transversal, em referência aos motores transversais), a nova base vai comportar três tipos de híbridos: leves, paralelos e plug-in. O principal foco será nos leves e paralelos, aqueles em que os motores elétricos e a combustão trabalham em conjunto na maior parte do tempo.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.