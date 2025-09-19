Carros maquiados: veja macetes para descobrir se um veículo já foi batido

Porém, mesmo dispensando a vistoria, é possível você mesmo checar indícios de que o usado pretendido já se envolveu em uma batida mais forte.

A primeira dica é fazer essa inspeção em local bem iluminado, de preferência em área aberta e sob o sol.

"Um bom olho clínico consegue distinguir o tom da pintura recondicionada da original. Além disso, marcas na cabeça dos parafusos sempre entregam a ocorrência de desmontagem, se o reparo envolveu a troca de componentes", orienta Marco Colosio, diretor da seção regional de São Paulo da SAE Brasil.

Outra orientação do especialista é checar as soldas das chapas metálicas da carroceria e/ou do chassi.

"Se ocorreu soldagem, dai fica bem mais fácil de perceber que houve uma batida. A remoção de proteções internas revela o processo de reparo e também a presença de solda MIG [realizada com arame consumível] no lugar da solda ponto feita na fábrica", complementa.

Colosio também destaca que, dependendo da batida, é comum encontrar desalinhamento de peças montadas e também vãos de portas e capô alterados.