Asfalto recortado: reparo nas ruas de SP cria desnível para motoristas
Além da buraqueira, você já deve ter se deparado com diversos recortes no asfalto pelas ruas de São Paulo. Quadrado ou retangular, seja em ruas recapeadas ou não, muita vezes ele cria um desnível em relação ao piso 'regular' e pode se tornar uma armadilha para carros e motocicletas.
A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), promove desde 2022 o Programa de Conservação da Malha Viária, um vasto projeto de recapeamento na cidade. Orçado em quase R$ 3 bilhões, o programa já conclui 1.584 trechos, totalizando mais de 19,4 milhões de metros quadrados (sendo quase 3 milhões só em 2025).
Atualmente, há ainda 36 localidades em andamento. Em termos de comparação, SP tem 17 mil quilômetros de vias e 196 milhões de m² de asfalto. Questionada sobre alguns endereços na cidade que apresentam esse desnível, a prefeitura nega que há irregularidades. Porém, estes recortes chegam a ficar diversos dias 'abertos', dificultando até o trânsito de veículos.
"Para cada trecho de via da capital que recebe os serviços de Conservação e Manutenção da Malha Viária, são prescritas soluções técnicas resultantes da avaliação das condições do pavimento. Essa avaliação inclui o escaneamento do pavimento com o uso do PavScan (Pavement Scanner) e o levantamento deflectométrico com o equipamento FWD (Falling Weight Deflectometer). A partir dos dados obtidos, é elaborado um Estudo de Avaliação do Pavimento, que define os serviços a serem executados.
Para o engenheiro Geovane Gomes, especialista em rodovias e pavimentação, no entanto, os recortes e o tempo que eles ficam expostos não são normais. "[O reparo] pode ser feito na hora. Não precisa esperar dois, três dias dias. Esse tempo todo é algum problema de operação, equipe, logística, etc. Tecnicamente pode ser feito na hora o recapeamento", explica.
O PavScan, como diz o nome, escaneia as superfícies por meio de câmeras de alta resolução e feixes de raios laser, e gera imagens em 3D do pavimento. Com os scans, a Prefeitura determinada quais os locais que precisam do reparo mais imediato. Já o FWD faz uso de um sistema de pesos baixados até a superfície do pavimento e ajuda a identificar se há necessidade de reparos profundos. A partir daí é possível direcionar melhor os recursos e reduzir desperdício de tempo e material.
A Prefeitura diz que utiliza o RAP (Reclaimend Asphalt Pavement), resultado da reciclagem da fresagem de pavimentos asfálticos para ser utilizado novamente nos serviços de conservação e manutenção da malha viária. Esse material substitui a utilização de Brita Graduada Tratada com Concreto (BGTC), que reduz a demanda pela retirada de brita do meio ambiente e gera economia ao município. O Rap Espumado é um produto de melhor qualidade que o original e é utilizado desde outubro de 2021 nos serviços da malha viária.
E quais os critérios para saber se uma rua precisa ou não de reparo? A Prefeitura informa que há um Decreto Municipal que leva em conta alguns fatores: o volume diário de trânsito, demanda de transporte coletivo sobre pneus, condições do pavimento existente, histórico de operações de conservação de pavimentos viários e outras demandas da comunidade.
Culpa de quem?
Uma explicação pode estar em terceiros. É que outras autarquias também podem executar trabalhos pontuais na parte viária da cidade e, posteriormente, realizar a reposição asfáltica. Um dos exemplos é a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Para efetuar obras de infraestrutura urbana em vias públicas, como reparo em galerias pluviais, por exemplo, às vezes, é preciso mexer no asfalto.
O órgão, no entanto, diz que segue normas que estabelecem critérios adicionais para a execução de reparação de pavimentos danificados por obras de infraestrutura urbana executadas em todas as vias públicas.
"Adotamos soluções técnicas que garantem mais qualidade e resistência no asfalto refeito. Entre elas, a aplicação de asfalto provisório a frio, logo após a intervenção, evitando que a vala fique aberta até a recomposição final". Com esta estratégia, a Sabesp aponta uma redução de 30% nas manutenções corretivas na capital paulista e de 42% no tempo para a finalização da reposição do asfalto.
A companhia explica ainda que vem intensificando o uso de tecnologia na fiscalização, com monitoramento dos serviços com imagens e vídeos. Este novo sistema, inclusive, permite verificar imediatamente após a conclusão das obras se os trabalhos estão em conformidade com o decreto.
