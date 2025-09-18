Asfalto recortado: reparo nas ruas de SP cria desnível para motoristas

"Para cada trecho de via da capital que recebe os serviços de Conservação e Manutenção da Malha Viária, são prescritas soluções técnicas resultantes da avaliação das condições do pavimento. Essa avaliação inclui o escaneamento do pavimento com o uso do PavScan (Pavement Scanner) e o levantamento deflectométrico com o equipamento FWD (Falling Weight Deflectometer). A partir dos dados obtidos, é elaborado um Estudo de Avaliação do Pavimento, que define os serviços a serem executados.

Para o engenheiro Geovane Gomes, especialista em rodovias e pavimentação, no entanto, os recortes e o tempo que eles ficam expostos não são normais. "[O reparo] pode ser feito na hora. Não precisa esperar dois, três dias dias. Esse tempo todo é algum problema de operação, equipe, logística, etc. Tecnicamente pode ser feito na hora o recapeamento", explica.

O PavScan, como diz o nome, escaneia as superfícies por meio de câmeras de alta resolução e feixes de raios laser, e gera imagens em 3D do pavimento. Com os scans, a Prefeitura determinada quais os locais que precisam do reparo mais imediato. Já o FWD faz uso de um sistema de pesos baixados até a superfície do pavimento e ajuda a identificar se há necessidade de reparos profundos. A partir daí é possível direcionar melhor os recursos e reduzir desperdício de tempo e material.

A Prefeitura diz que utiliza o RAP (Reclaimend Asphalt Pavement), resultado da reciclagem da fresagem de pavimentos asfálticos para ser utilizado novamente nos serviços de conservação e manutenção da malha viária. Esse material substitui a utilização de Brita Graduada Tratada com Concreto (BGTC), que reduz a demanda pela retirada de brita do meio ambiente e gera economia ao município. O Rap Espumado é um produto de melhor qualidade que o original e é utilizado desde outubro de 2021 nos serviços da malha viária.

E quais os critérios para saber se uma rua precisa ou não de reparo? A Prefeitura informa que há um Decreto Municipal que leva em conta alguns fatores: o volume diário de trânsito, demanda de transporte coletivo sobre pneus, condições do pavimento existente, histórico de operações de conservação de pavimentos viários e outras demandas da comunidade.

Culpa de quem?

Uma explicação pode estar em terceiros. É que outras autarquias também podem executar trabalhos pontuais na parte viária da cidade e, posteriormente, realizar a reposição asfáltica. Um dos exemplos é a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Para efetuar obras de infraestrutura urbana em vias públicas, como reparo em galerias pluviais, por exemplo, às vezes, é preciso mexer no asfalto.